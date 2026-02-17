Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260217/el-endeudamiento-en-el-reino-unido-alcanza-su-nivel-mas-alto-en-siete-meses-1171466350.html
El endeudamiento en el Reino Unido alcanza su nivel más alto en siete meses
El endeudamiento en el Reino Unido alcanza su nivel más alto en siete meses
Según el índice de sentimiento del consumidor de S&P Global, este repunte está siendo impulsado principalmente por los jóvenes, especialmente aquellos... 17.02.2026, Sputnik Mundo
La principal causa de este fenómeno, afirma el diario The Telegraph, es la creciente dificultad que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. La tasa de desempleo para las personas de entre 16 y 24 años escaló al 15,3% en el trimestre que finalizó en septiembre, situando la desocupación juvenil británica por encima de la media de la Unión Europea por primera vez desde que se iniciaron los registros comparables en el año 2000.Expertos y miembros del Banco de Inglaterra señalan que las políticas gubernamentales han jugado un rol determinante en esta crisis. Catherine Mann, del Comité de Política Monetaria, advirtió que los incrementos en el salario mínimo —iniciados por el Gobierno conservador y continuados por el laborista— han tenido un efecto contraproducente, manifestándose en un aumento del desempleo entre los trabajadores más jóvenes y menos experimentados.Este entorno económico ha provocado que las vacantes sean escasas, mientras los economistas prevén que la tasa de desempleo continúe subiendo en los próximos meses debido a la presión financiera que enfrentan los comercios.Un factor que ya está impactando negativamente en el mercado laboral británico es la inteligencia artificial, apunta The Telegraph. Esto porque ya se utiliza esta tecnología para realizar tareas administrativas y técnicas que tradicionalmente eran ejecutadas por el personal juvenil, limitando aún más las oportunidades para quienes buscan su primer empleo.Los británicos, advierte el diario, están recurriendo cada vez más a sus ahorros para cubrir gastos corrientes, mientras que el acceso al crédito se ha vuelto más difícil, registrando la mayor caída en su disponibilidad desde agosto de 2024.Esto explica que el último índice de confianza del consumidor del S&amp;P mostró que los ciudadanos del país europeo se mostraron más pesimistas respecto a sus perspectivas financieras para los próximos 12 meses que en el mismo trabajo hace un año. Por ejemplo, la confianza en compras importantes, como electrodomésticos, cayó a su nivel más bajo en 10 meses, señalan.
reino unido
El endeudamiento en el Reino Unido alcanza su nivel más alto en siete meses

08:45 GMT 17.02.2026
Según el índice de sentimiento del consumidor de S&P Global, este repunte está siendo impulsado principalmente por los jóvenes, especialmente aquellos pertenecientes a la Generación Z (de 18 a 24 años), quienes presentan los niveles más altos de nuevas deudas en comparación con otros grupos demográficos.
La principal causa de este fenómeno, afirma el diario The Telegraph, es la creciente dificultad que enfrentan los jóvenes para insertarse en el mercado laboral. La tasa de desempleo para las personas de entre 16 y 24 años escaló al 15,3% en el trimestre que finalizó en septiembre, situando la desocupación juvenil británica por encima de la media de la Unión Europea por primera vez desde que se iniciaron los registros comparables en el año 2000.
Expertos y miembros del Banco de Inglaterra señalan que las políticas gubernamentales han jugado un rol determinante en esta crisis. Catherine Mann, del Comité de Política Monetaria, advirtió que los incrementos en el salario mínimo —iniciados por el Gobierno conservador y continuados por el laborista— han tenido un efecto contraproducente, manifestándose en un aumento del desempleo entre los trabajadores más jóvenes y menos experimentados.
Este entorno económico ha provocado que las vacantes sean escasas, mientras los economistas prevén que la tasa de desempleo continúe subiendo en los próximos meses debido a la presión financiera que enfrentan los comercios.
Un factor que ya está impactando negativamente en el mercado laboral británico es la inteligencia artificial, apunta The Telegraph. Esto porque ya se utiliza esta tecnología para realizar tareas administrativas y técnicas que tradicionalmente eran ejecutadas por el personal juvenil, limitando aún más las oportunidades para quienes buscan su primer empleo.
Los británicos, advierte el diario, están recurriendo cada vez más a sus ahorros para cubrir gastos corrientes, mientras que el acceso al crédito se ha vuelto más difícil, registrando la mayor caída en su disponibilidad desde agosto de 2024.

Esto explica que el último índice de confianza del consumidor del S&P mostró que los ciudadanos del país europeo se mostraron más pesimistas respecto a sus perspectivas financieras para los próximos 12 meses que en el mismo trabajo hace un año. Por ejemplo, la confianza en compras importantes, como electrodomésticos, cayó a su nivel más bajo en 10 meses, señalan.
