https://noticiaslatam.lat/20260524/salen-a-la-luz-los-detalles-de-un-acuerdo-preliminar-iran-eeuu-para-poner-fin-al-conflicto-1173588169.html
Salen a la luz los detalles de un acuerdo preliminar Irán-EEUU para poner fin al conflicto
Salen a la luz los detalles de un acuerdo preliminar Irán-EEUU para poner fin al conflicto
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Si el memorando negociado por las partes se convierte en un acuerdo, la situación en el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior al conflicto, informa... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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El acuerdo prevé que en 30 días se vuelva a las cifras de tráfico marítimo previas a la guerra. Teherán mantendría su soberanía sobre el estrecho. Previamente, la prensa estadounidense reportó que Washington y Teherán podrían firmar en el corto plazo un memorando de entendimiento por 60 días, con la opción de prorrogarlo, lo que supondría la continuación de la tregua. El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, declaró que el acuerdo con Irán está casi ultimado y que se anunciará en breve.
https://noticiaslatam.lat/20260523/de-piloto-a-pasajero-como-trump-golpea-a-netanyahu-al-echarlo-de-las-negociaciones-sobre-iran-1173579843.html
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Salen a la luz los detalles de un acuerdo preliminar Irán-EEUU para poner fin al conflicto
Si el memorando negociado por las partes se convierte en un acuerdo, la situación en el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior al conflicto, informa la agencia iraní Tasnim citando fuentes bien informadas.
El acuerdo prevé que en 30 días se vuelva a las cifras de tráfico marítimo previas a la guerra. Teherán mantendría su soberanía sobre el estrecho.
Washington debería levantar las sanciones al petróleo iraní mientras duren las negociaciones.
EEUU tendría que descongelar parte de los activos de Irá
n.
No se prevé sacar uranio enriquecido
de Irán.
Las hostilidades terminarían en todos los frentes, incluido el del Líbano, en conflicto con Israel.
Previamente, la prensa estadounidense reportó que Washington y Teherán podrían firmar en el corto plazo un memorando de entendimiento por 60 días
, con la opción de prorrogarlo, lo que supondría la continuación de la tregua
.
El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, declaró que el acuerdo con Irán está casi ultimado
y que se anunciará en breve.
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