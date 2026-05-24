https://noticiaslatam.lat/20260524/salen-a-la-luz-los-detalles-de-un-acuerdo-preliminar-iran-eeuu-para-poner-fin-al-conflicto-1173588169.html

Salen a la luz los detalles de un acuerdo preliminar Irán-EEUU para poner fin al conflicto

Salen a la luz los detalles de un acuerdo preliminar Irán-EEUU para poner fin al conflicto

Sputnik Mundo

Si el memorando negociado por las partes se convierte en un acuerdo, la situación en el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior al conflicto, informa... 24.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-24T15:24+0000

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El acuerdo prevé que en 30 días se vuelva a las cifras de tráfico marítimo previas a la guerra. Teherán mantendría su soberanía sobre el estrecho. Previamente, la prensa estadounidense reportó que Washington y Teherán podrían firmar en el corto plazo un memorando de entendimiento por 60 días, con la opción de prorrogarlo, lo que supondría la continuación de la tregua. El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, declaró que el acuerdo con Irán está casi ultimado y que se anunciará en breve.

https://noticiaslatam.lat/20260523/de-piloto-a-pasajero-como-trump-golpea-a-netanyahu-al-echarlo-de-las-negociaciones-sobre-iran-1173579843.html

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