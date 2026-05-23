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Detalles finales del acuerdo con Irán "se están discutiendo" y "se anunciarán próximamente": Trump

Detalles finales del acuerdo con Irán "se están discutiendo" y "se anunciarán próximamente": Trump

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump publicó a través de su perfil en Truth Social que se ha negociado "en gran medida" un acuerdo de paz con Irán, así... 23.05.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario detalló que conversó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la cual "transcurrió muy bien", sin ofrecer más detalles sobre si se discutieron entre ambos detalles sobre el acuerdo.Poco antes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró que el país persa y Estados Unidos se encuentran en la etapa final de la elaboración de un memorando de entendimiento.El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, alegando las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní. El país persa respondió con andanadas de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz.Posteriormente, el 21 de abril, EEUU prorrogó la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". No obstante, Trump reconoció que el alto el fuego sigue siendo "increíblemente frágil".

https://noticiaslatam.lat/20260523/de-piloto-a-pasajero-como-trump-golpea-a-netanyahu-al-echarlo-de-las-negociaciones-sobre-iran-1173579843.html

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