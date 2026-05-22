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Ataque contra el colegio en Lugansk "es un crimen de guerra", denuncia el enviado ruso ante la ONU
Ataque contra el colegio en Lugansk "es un crimen de guerra", denuncia el enviado ruso ante la ONU
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El atentado ucraniano contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk, que se cometió mientras los alumnos dormían... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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Los dichos del diplomático se dan después de que al menos seis personas murieron en un ataque ucraniano contra un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk.Ante ello, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque.
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Ataque contra el colegio en Lugansk "es un crimen de guerra", denuncia el enviado ruso ante la ONU

19:35 GMT 22.05.2026 (actualizado: 19:45 GMT 22.05.2026)
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Nebenzia califica de bandidaje las acciones de EEUU para capturar a Maduro y exige su liberación junto con la de su esposa - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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El atentado ucraniano contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk, que se cometió mientras los alumnos dormían, fue un ataque deliberado contra la población civil, dijo el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.
"Es un ataque deliberado contra un objetivo civil donde estudian y viven niños; ocurrió cuando estaba lleno el edificio (...). Se trata de un crimen de guerra. Este [hecho] no ha podido ser accidental. Se trata de tres oleadas con drones que impactaron en el mismo lugar", refirió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Los dichos del diplomático se dan después de que al menos seis personas murieron en un ataque ucraniano contra un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk.
Ante ello, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque.
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