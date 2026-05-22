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Ataque contra el colegio en Lugansk "es un crimen de guerra", denuncia el enviado ruso ante la ONU

Ataque contra el colegio en Lugansk "es un crimen de guerra", denuncia el enviado ruso ante la ONU

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El atentado ucraniano contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk, que se cometió mientras los alumnos dormían... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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Los dichos del diplomático se dan después de que al menos seis personas murieron en un ataque ucraniano contra un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk.Ante ello, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ministerio de Defensa que presentara propuestas para responder al ataque.

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