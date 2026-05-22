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Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk

Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk

Sputnik Mundo

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova comenta el ataque ucraniano con drones sobre la zona estidiantil en la república de Lugansk... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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"Los terroristas atacan a los niños de forma selectiva y con sadismo. Me ha venido a la mente cómo los nazis masacraron a los escolares en Kerch durante la Gran Guerra Patria", declaró Zajárova a Sputnik.Durante la noche del 22 de mayo, drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.

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