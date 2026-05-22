https://noticiaslatam.lat/20260522/zajarova-repudia-el-ataque-ucraniano-sobre-el-corpus-estidiantil-en-la-region-de-lugansk-1173561699.html
Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk
Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk
Sputnik Mundo
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova comenta el ataque ucraniano con drones sobre la zona estidiantil en la república de Lugansk... 22.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-22T06:57+0000
2026-05-22T06:57+0000
2026-05-22T07:07+0000
internacional
rusia
maría zajárova
ataque
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/16/1173561524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee318e2705cebefa3485d86bfa5fafb3.jpg
"Los terroristas atacan a los niños de forma selectiva y con sadismo. Me ha venido a la mente cómo los nazis masacraron a los escolares en Kerch durante la Gran Guerra Patria", declaró Zajárova a Sputnik.Durante la noche del 22 de mayo, drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/16/1173561524_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58ea3d35ca5674d9544a0deefa348671.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, maría zajárova, ataque
rusia, maría zajárova, ataque
Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk
06:57 GMT 22.05.2026 (actualizado: 07:07 GMT 22.05.2026)
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova comenta el ataque ucraniano con drones sobre la zona estidiantil en la república de Lugansk que dejó al menos 35 heridos.
"Los terroristas atacan a los niños de forma selectiva y con sadismo. Me ha venido a la mente cómo los nazis masacraron a los escolares en Kerch durante la Gran Guerra Patria", declaró Zajárova a Sputnik.
"Todos guardan silencio. Este silencio resulta especialmente cruel por parte de quienes escuchan regularmente las mentiras de Zelenski sobre los supuestos niños secuestrados por Rusia", añadió.
Durante la noche del 22 de mayo, drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.