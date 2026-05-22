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Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk
Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk
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La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova comenta el ataque ucraniano con drones sobre la zona estidiantil en la república de Lugansk... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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"Los terroristas atacan a los niños de forma selectiva y con sadismo. Me ha venido a la mente cómo los nazis masacraron a los escolares en Kerch durante la Gran Guerra Patria", declaró Zajárova a Sputnik.Durante la noche del 22 de mayo, drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.
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Zajárova repudia el ataque ucraniano sobre el corpus estidiantil en la región de Lugansk

06:57 GMT 22.05.2026 (actualizado: 07:07 GMT 22.05.2026)
© Sputnik / Sergey GuneevMaría Zajárova, la portavoz de la Cancilleria rusa
María Zajárova, la portavoz de la Cancilleria rusa - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova comenta el ataque ucraniano con drones sobre la zona estidiantil en la república de Lugansk que dejó al menos 35 heridos.
"Los terroristas atacan a los niños de forma selectiva y con sadismo. Me ha venido a la mente cómo los nazis masacraron a los escolares en Kerch durante la Gran Guerra Patria", declaró Zajárova a Sputnik.
"Todos guardan silencio. Este silencio resulta especialmente cruel por parte de quienes escuchan regularmente las mentiras de Zelenski sobre los supuestos niños secuestrados por Rusia", añadió.
Durante la noche del 22 de mayo, drones de las FFAA de Ucrania atacaron un corpus estudiantil y una residencia de estudiantes en la república popular de Lugansk causando al menos 35 heridos.
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