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"Proceso diplomático": ¿Trump cambia el rumbo en su conflicto con Irán?

"Proceso diplomático": ¿Trump cambia el rumbo en su conflicto con Irán?

Sputnik Mundo

Ante el estancamiento de las negociaciones en torno a Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, parece querer dar más tiempo a los esfuerzos... 23.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-23T10:37+0000

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Las negociaciones sobre el conflicto iraní se encuentran en un "punto muerto", en el que las partes son incapaces de alcanzar siquiera un acuerdo limitado que prorrogue el alto al fuego y siente las bases para futuras conversaciones, señala el medio, recordando que anteriormente Washington amenazó con nuevos ataques contra el sector energético iraní.Según el periódico, el 22 de mayo, en una reunión con funcionarios de seguridad nacional, Donald Trump "no tomó ninguna decisión formal [al respecto], pero declaró a sus asesores que quería dar más tiempo para que el proceso diplomático surtiera efecto".Sin embargo, "el tiempo no juega a favor de Trump", comentó al periódico el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional para Irán Nate Swanson.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en territorio iraní. Se estima que más de 3.000 personas han sido víctimas de estas ofensivas. El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".Si bien no se informó de la reanudación de las hostilidades, Estados Unidos inició un bloqueo de los puertos iraníes, amenazando en repetidas ocasiones con reanudar los bombardeos. Teherán, por su parte, advirtió que, en caso de un nuevo ataque, la respuesta sería tal que el conflicto se extendería más allá de la región.

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