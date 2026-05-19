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Trump anuncia cuándo EEUU podría lanzar nuevos ataques contra Irán

Trump anuncia cuándo EEUU podría lanzar nuevos ataques contra Irán

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país podría lanzar nuevos ataques contra Irán el 22 de mayo o a principios de la próxima semana. Al... 19.05.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a los ataques de represalia, destacó que "aún existe una pequeña posibilidad".El 18 de mayo, el presidente anunció que Estados Unidos tenía previsto lanzar un ataque militar contra Irán el 19 de mayo, pero que, a petición de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo pospuso para dar cabida a un posible acuerdo de paz. Añadió que había ordenado a las Fuerzas Armadas que permanecieran preparadas para atacar al país persa en caso de que las partes no lograran un acuerdo aceptable.El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz. Sin embargo, el día 13, sin que se declarara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes, a ambos lados del estrecho de Ormuz.El 21 de abril, el mandatario estadounidense extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones".El pasado 9 de mayo, Trump publicó en su red Truth Social que la respuesta de Irán es "completamente inaceptable", en tanto el portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica, Esmail Bagaei, la calificó de "responsable" y "generosa".

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