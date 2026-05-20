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Irán advierte que extenderá la guerra "más allá de la región" si sufre un nuevo ataque de EEUU e Israel

Irán advierte que extenderá la guerra "más allá de la región" si sufre un nuevo ataque de EEUU e Israel

Sputnik Mundo

Teherán aún no ha empleado todas sus capacidades militares y está dispuesto a responder con dureza en caso de un nuevo ataque, manifestaron los Cuerpos de la... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T11:53+0000

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EEUU e Israel siguen amenazando a Irán pese a "sus repetidas y graves derrotas estratégicas", se desprende del nuevo comunicado de CGRI.De acuerdo con la entidad, Washington y Tel Aviv atacaron al país persa con los "dos ejércitos más caros del mundo" y, presumiblemente, esperaban que sería un conflicto regional de alcance local. Sin embargo, Irán repelió el ataque sin siquiera "emplear todo su potencial contra ellos". El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono.El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto al fuego de dos semanas para negociar la paz y se prorrogó en repetidas ocasiones hasta que finalmente el 1 de mayo el presidente estadounidense Donald Trump informara en una carta al Congreso que la guerra contra Irán había terminado.Sin embargo, en los últimos días, Washington ha comenzado a lanzar nuevas amenazas de próximos ataques contra la nación persa.

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