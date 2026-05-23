Estas son las 3 naciones de Latinoamérica que tienen mejores oportunidades para las 'strartups'

El estudio posiciona a Brasilia como líder regional por séptimo año consecutivo, seguido por Bogotá y Santiago de Chile, mientras México cayó al quinto lugar de Latinoamérica detrás de Argentina.El índice analiza miles de variables relacionadas con el desarrollo emprendedor y clasifica a los países a partir de tres pilares principales:De acuerdo con el diario El Economista, Brasil ocupa el lugar 26 a nivel global y destaca particularmente en valor financiero del ecosistema, así como en compromiso corporativo, impulsado principalmente por industrias fintech y agtech.El informe también subraya que Brasil se mantiene entre los países con mayor participación empresarial en inversiones, asociaciones estratégicas y apoyo al desarrollo tecnológico en la región. Colombia, por su parte, avanzó hasta la posición 35 mundial y se consolidó como el segundo ecosistema más sólido de América Latina por segundo año consecutivo. Según el diario mexicano, el ecosistema colombiano ha mostrado un crecimiento de 29,3%, superior al promedio sudamericano, impulsado principalmente por sectores vinculados a educación tecnológica y transporte. No obstante, también advierte que el entorno empresarial colombiano aún representa una limitación para el desarrollo de startups innovadoras, especialmente en temas regulatorios y acceso a financiamiento.Chile mantuvo el tercer lugar regional, aunque descendió dos posiciones a nivel global para ubicarse en el puesto 39. El país sobresale por su atractivo internacional, estabilidad institucional y condiciones favorables para investigación y desarrollo.StartupBlink destacó que Chile ocupa el primer lugar en Sudamérica en atractivo del ecosistema, gracias a factores como gobernanza, accesibilidad y credibilidad institucional, con el sector foodtech como una de sus principales fortalezas.México, en contraste, continúa mostrando señales de desaceleración. El país cayó hasta el lugar 47 global y registró un crecimiento negativo de 2,9%, manteniendo una tendencia descendente desde 2022.El informe señala que las limitaciones del entorno empresarial mexicano continúan afectando el crecimiento de las startups, especialmente en innovación y escalabilidad.A nivel urbano, São Paulo lidera el ranking latinoamericano de ciudades con mayor desarrollo startup, seguida de Ciudad de México y Bogotá, consideradas actualmente los principales centros regionales de innovación tecnológica y atracción de inversión.
Brasil, Colombia y Chile se consolidaron como los países con los ecosistemas de 'startups' más fuertes de América Latina en 2026, de acuerdo con el más reciente Global Startup Ecosystem Index elaborado por StartupBlink.
El estudio posiciona a Brasilia como líder regional por séptimo año consecutivo, seguido por Bogotá y Santiago de Chile, mientras México cayó al quinto lugar de Latinoamérica detrás de Argentina.
El índice analiza miles de variables relacionadas con el desarrollo emprendedor y clasifica a los países a partir de tres pilares principales:
Actividad del ecosistema
Calidad de las startups
Condiciones del entorno empresarial
Según el reporte, América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 14,9% en el ecosistema emprendedor, cifra superior al promedio mundial de 10,3%, lo que confirma el dinamismo regional en innovación tecnológica.
De acuerdo con el diario El Economista, Brasil ocupa el lugar 26 a nivel global y destaca particularmente en valor financiero del ecosistema, así como en compromiso corporativo, impulsado principalmente por industrias fintech y agtech.
El informe también subraya que Brasil se mantiene entre los países con mayor participación empresarial en inversiones, asociaciones estratégicas y apoyo al desarrollo tecnológico en la región.
Colombia, por su parte, avanzó hasta la posición 35 mundial y se consolidó como el segundo ecosistema más sólido de América Latina por segundo año consecutivo.
Según el diario mexicano, el ecosistema colombiano ha mostrado un crecimiento de 29,3%, superior al promedio sudamericano, impulsado principalmente por sectores vinculados a educación tecnológica y transporte.
No obstante, también advierte que el entorno empresarial colombiano aún representa una limitación para el desarrollo de startups innovadoras, especialmente en temas regulatorios y acceso a financiamiento.
Chile mantuvo el tercer lugar regional, aunque descendió dos posiciones a nivel global para ubicarse en el puesto 39. El país sobresale por su atractivo internacional, estabilidad institucional y condiciones favorables para investigación y desarrollo.
StartupBlink destacó que Chile ocupa el primer lugar en Sudamérica en atractivo del ecosistema, gracias a factores como gobernanza, accesibilidad y credibilidad institucional, con el sector foodtech como una de sus principales fortalezas.
México, en contraste, continúa mostrando señales de desaceleración. El país cayó hasta el lugar 47 global y registró un crecimiento negativo de 2,9%, manteniendo una tendencia descendente desde 2022.
El informe señala que las limitaciones del entorno empresarial mexicano continúan afectando el crecimiento de las startups, especialmente en innovación y escalabilidad.
A nivel urbano, São Paulo lidera el ranking latinoamericano de ciudades con mayor desarrollo startup, seguida de Ciudad de México y Bogotá, consideradas actualmente los principales centros regionales de innovación tecnológica y atracción de inversión.
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