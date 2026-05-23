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Estas son las 3 naciones de Latinoamérica que tienen mejores oportunidades para las 'strartups'

Estas son las 3 naciones de Latinoamérica que tienen mejores oportunidades para las 'strartups'

Sputnik Mundo

Brasil, Colombia y Chile se consolidaron como los países con los ecosistemas de 'startups' más fuertes de América Latina en 2026, de acuerdo con el más... 23.05.2026, Sputnik Mundo

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El estudio posiciona a Brasilia como líder regional por séptimo año consecutivo, seguido por Bogotá y Santiago de Chile, mientras México cayó al quinto lugar de Latinoamérica detrás de Argentina.El índice analiza miles de variables relacionadas con el desarrollo emprendedor y clasifica a los países a partir de tres pilares principales:De acuerdo con el diario El Economista, Brasil ocupa el lugar 26 a nivel global y destaca particularmente en valor financiero del ecosistema, así como en compromiso corporativo, impulsado principalmente por industrias fintech y agtech.El informe también subraya que Brasil se mantiene entre los países con mayor participación empresarial en inversiones, asociaciones estratégicas y apoyo al desarrollo tecnológico en la región. Colombia, por su parte, avanzó hasta la posición 35 mundial y se consolidó como el segundo ecosistema más sólido de América Latina por segundo año consecutivo. Según el diario mexicano, el ecosistema colombiano ha mostrado un crecimiento de 29,3%, superior al promedio sudamericano, impulsado principalmente por sectores vinculados a educación tecnológica y transporte. No obstante, también advierte que el entorno empresarial colombiano aún representa una limitación para el desarrollo de startups innovadoras, especialmente en temas regulatorios y acceso a financiamiento.Chile mantuvo el tercer lugar regional, aunque descendió dos posiciones a nivel global para ubicarse en el puesto 39. El país sobresale por su atractivo internacional, estabilidad institucional y condiciones favorables para investigación y desarrollo.StartupBlink destacó que Chile ocupa el primer lugar en Sudamérica en atractivo del ecosistema, gracias a factores como gobernanza, accesibilidad y credibilidad institucional, con el sector foodtech como una de sus principales fortalezas.México, en contraste, continúa mostrando señales de desaceleración. El país cayó hasta el lugar 47 global y registró un crecimiento negativo de 2,9%, manteniendo una tendencia descendente desde 2022.El informe señala que las limitaciones del entorno empresarial mexicano continúan afectando el crecimiento de las startups, especialmente en innovación y escalabilidad.A nivel urbano, São Paulo lidera el ranking latinoamericano de ciudades con mayor desarrollo startup, seguida de Ciudad de México y Bogotá, consideradas actualmente los principales centros regionales de innovación tecnológica y atracción de inversión.

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