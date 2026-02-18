https://noticiaslatam.lat/20260218/colombia-se-posiciona-como-uno-de-los-paises-mas-economicos-para-vivir-en-la-region-1171495643.html

Colombia se posiciona como uno de los países más económicos para vivir en la región

Colombia se posiciona como uno de los países más económicos para vivir en la región

Con un puntaje de 31,7, el país sudamericano se colocó en el puesto 118 a nivel mundial y el quinto de América Latina entre los más baratos para vivir, según... 18.02.2026

La investigación compara el precio de los gastos cotidianos, incluido el alquiler, con lo que cuesta vivir en Nueva York, cuyo valor base es 100. De esa manera, si un país registra un índice de 80, sus costos son un 20% más bajos que en la ciudad estadounidense.La mediana mundial este año es 30,8, mientras que Estados Unidos está en el puesto 19, con un índice de 56,3. Globalmente, la ciudad más costosa es Bermudas, cuyo índice es de 135,8. Le siguen las Islas Caimán (115,6), las Islas Vírgenes Estadounidenses (11,3) y Suiza (110,7).En contraste, Colombia se encuentra entre las economías más accesibles para vivir en la región. Sin embargo, la sociedad parece tener otra percepción, según destaca el medio local La República. En diálogo con el diario, el director ejecutivo de Estudios Económicos en Grupo Bolívar, Andrés Langebaek, la metodología del índice explicaría esta circunstancia. "Ellos hacen un sondeo sobre costos de elementos de la canasta familiar en moneda local de cada país y los pasan a dólares a la tasa de cambio de mercado", observó. Lo anterior quiere decir que el indicador de Numbeo refleja el nivel de los precios domésticos, pero también el comportamiento del tipo de cambio. Dicho en otras palabras, el índice mide cuánto cuesta vivir en dólares en cada país. De esa manera, para un extranjero que gana en esa u otra divisa fuerte, Colombia resulta más barata. Sin embargo, para los nacionales que ganan en pesos, la situación es muy diferente. "Los locales no ganan en dólares, pagan en pesos. Entonces, hay una devaluación; para un extranjero es más económico, pero para un nacional no le va a parecer más barato", señaló el experto.

