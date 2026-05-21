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La visita de Putin a China envía una "señal a EEUU" de que se nace un mundo multipolar, opina un experto
La visita de Putin a China envía una "señal a EEUU" de que se nace un mundo multipolar, opina un experto
Sputnik Mundo
La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo chino, Xi Jinping, y la firma de una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo... 21.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-21T09:38+0000
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Refutó las especulaciones aparecidas en algunos medios de comunicación occidentales sobre la supuesta secundariedad de la visita de Putin a China, en contraste con el viaje previo del presidente estadounidense Donald Trump al gigante asiático."El viaje de Vladímir Putin a China se preparó minuciosamente durante varios meses y no tiene nada que ver con la visita de Donald Trump a ese país", indicó.En este contexto, recordó la cambiante situación geopolítica derivada de la resistencia de Irán a la agresión estadounidense-israelí y señaló lo natural que resulta la voluntad de Moscú y Pekín de debatir la agenda global, en particular en materia energética.Por su parte, el historiador vietnamita Le Hoang Minh subrayó que la actual cooperación ruso-china ya no es una mera colaboración temporal, sino un avance hacia la formación de un sistema de seguridad económica más amplio en el continente euroasiático, destinado a minimizar la influencia de Occidente en los procesos globales."La suscripción de la declaración conjunta relativa a la creación de un mundo multipolar y de un nuevo tipo de relaciones internacionales puede considerarse parte de la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín para controlar la evolución de los acontecimientos en el sistema internacional y contrarrestar la presión ejercida por EEUU", cerró.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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La visita de Putin a China envía una "señal a EEUU" de que se nace un mundo multipolar, opina un experto
La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo chino, Xi Jinping, y la firma de una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo multipolar envían una señal clara a Washington, que intenta mantener su hegemonía, compartieron para Sputnik expertos vietnamitas.
"Evidentemente, se trata de una señal dirigida, ante todo, a Estados Unidos, de que se está configurando un sistema multipolar, que el sistema unipolar se está desmoronando y que Washington tendrá que aceptarlo", señaló Doctor en Relaciones Internacionales, Hoang Giang.
Refutó las especulaciones aparecidas en algunos medios de comunicación occidentales sobre la supuesta secundariedad de la visita de Putin a China, en contraste con el viaje previo del presidente estadounidense Donald Trump al gigante asiático
.
"El viaje de Vladímir Putin a China se preparó minuciosamente durante varios meses y no tiene nada que ver con la visita de Donald Trump a ese país", indicó.
En este contexto, recordó la cambiante situación geopolítica derivada de la resistencia de Irán a la agresión estadounidense-israelí
y señaló lo natural que resulta la voluntad de Moscú y Pekín de debatir la agenda global, en particular en materia energética
.
Por su parte, el historiador vietnamita Le Hoang Minh subrayó que la actual cooperación ruso-china ya no es una mera colaboración temporal, sino un avance hacia la formación de un sistema de seguridad económica más amplio en el continente euroasiático, destinado a minimizar la influencia de Occidente en los procesos globales.
"La suscripción de la declaración conjunta relativa a la creación de un mundo multipolar y de un nuevo tipo de relaciones internacionales puede considerarse parte de la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín para controlar la evolución de los acontecimientos en el sistema internacional y contrarrestar la presión ejercida por EEUU
", cerró.
El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo
en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping
. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación
, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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