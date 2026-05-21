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La visita de Putin a China envía una "señal a EEUU" de que se nace un mundo multipolar, opina un experto

La visita de Putin a China envía una "señal a EEUU" de que se nace un mundo multipolar, opina un experto

Sputnik Mundo

La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con su homólogo chino, Xi Jinping, y la firma de una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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Refutó las especulaciones aparecidas en algunos medios de comunicación occidentales sobre la supuesta secundariedad de la visita de Putin a China, en contraste con el viaje previo del presidente estadounidense Donald Trump al gigante asiático."El viaje de Vladímir Putin a China se preparó minuciosamente durante varios meses y no tiene nada que ver con la visita de Donald Trump a ese país", indicó.En este contexto, recordó la cambiante situación geopolítica derivada de la resistencia de Irán a la agresión estadounidense-israelí y señaló lo natural que resulta la voluntad de Moscú y Pekín de debatir la agenda global, en particular en materia energética.Por su parte, el historiador vietnamita Le Hoang Minh subrayó que la actual cooperación ruso-china ya no es una mera colaboración temporal, sino un avance hacia la formación de un sistema de seguridad económica más amplio en el continente euroasiático, destinado a minimizar la influencia de Occidente en los procesos globales."La suscripción de la declaración conjunta relativa a la creación de un mundo multipolar y de un nuevo tipo de relaciones internacionales puede considerarse parte de la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín para controlar la evolución de los acontecimientos en el sistema internacional y contrarrestar la presión ejercida por EEUU", cerró.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.

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