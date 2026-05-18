El acercamiento entre Rusia, China e Irán "detendrá el abuso de poder occidental", opinan en Teherán
© Foto : IAEl acercamiento entre Rusia, China e Irán (referencial)
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Irán apoya el fortalecimiento de lazos entre Moscú y Pekín, y espera que la próxima visita de Vladímir Putin a China resulte provechosa, comentó a Sputnik el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei.
Teherán tiene "muy buenas relaciones" con Rusia y China, y el nivel de esas relaciones se caracteriza por la cooperación en diversos ámbitos de la seguridad, la política y la economía, notó el titular en una entrevista a Sputnik.
Recordó el apoyo de Moscú y Pekín al país persa durante las hostilidades con EEUU, resaltando el hecho de que "estas grandes potencias" bloquearan "un proyecto de resolución antiiraní" en el Consejo de Seguridad de la ONU.
"En nombre del Parlamento iraní, agradezco al Gobierno ruso y, personalmente, al presidente Vladímir Putin por su postura y su apoyo al pueblo iraní y al Gobierno de Irán; les estamos muy agradecidos por ello", agregó al respecto.
🇷🇺🇨🇳 El acercamiento entre Rusia, China e Irán "detendrá el abuso de poder occidental", opina un representante del Parlamento iraní— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 18, 2026
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En cuanto a la futura visita de Vladímir Putin a China, el alto funcionario iraní expresó su esperanza de que "sea fructífera", y destacó que el acercamiento entre Moscú y Pekín también "beneficia a Irán".
Conforme con el vocero iraní, las fuerzas lideradas por estos países, a través de alianzas interestatales como los BRICS se oponen con éxito a "un orden mundial dictatorial", promovido por el Occiente.
"En realidad, este eje Rusia-Irán-China ha logrado frenar el dictado y el abuso de poder occidentales, especialmente el estadounidense (...) Creo que este eje logrará detener a los estadounidenses", concluyó.
28 de abril, 15:03 GMT