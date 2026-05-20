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Así Vladímir Putin recibe una cálida bienvenida en China | Videos

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Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, que llegó a China en visita oficial, fue recibido con honores por la parte anfitrión. Los momentos más memorables fueron... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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A su llegada a Pekín, el jefe de Estado ruso es recibido por su homólogo chino y una guardia de honor.Tras la ceremonia oficial, los líderes de las dos superpotencias se dirigen al lugar de las negociaciones posteriores.A continuación, Vladímir Putin y Xi Jinping aparecen juntos ante las cámaras dándose la mano nuevamente en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, antes de que las delegaciones de ambos países sostuvieran la reunión.

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