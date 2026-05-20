Así Vladímir Putin recibe una cálida bienvenida en China | Videos
06:03 GMT 20.05.2026 (actualizado: 06:11 GMT 20.05.2026)
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El presidente ruso, Vladímir Putin, que llegó a China en visita oficial, fue recibido con honores por la parte anfitrión. Los momentos más memorables fueron captados por un corresponsal de Sputnik.
A su llegada a Pekín, el jefe de Estado ruso es recibido por su homólogo chino y una guardia de honor.
🇷🇺🇨🇳 Así fue el gran recibimiento de Putin en China— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 20, 2026
🎉 Sputnik logró captar los momentos más destacados de cómo el gigante asiático recibió al presidente ruso, Vladímir Putin, en la Plaza de Tiananmén. pic.twitter.com/TEYBVFJZrt
Tras la ceremonia oficial, los líderes de las dos superpotencias se dirigen al lugar de las negociaciones posteriores.
🇷🇺🇨🇳 Putin y Xi se dirigen a las negociaciones— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 20, 2026
Los líderes de la Federación de Rusia y de la República Popular China caminan hacia el lugar donde se llevará a cabo la reunión. https://t.co/KfrzATEOR2 pic.twitter.com/rhQiuFe0x1
A continuación, Vladímir Putin y Xi Jinping aparecen juntos ante las cámaras dándose la mano nuevamente en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, antes de que las delegaciones de ambos países sostuvieran la reunión.
🇷🇺🇨🇳 Putin y Xi se saludan ante las cámaras— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 20, 2026
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, se dieron la mano nuevamente en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, antes de que las delegaciones de ambos países sostuvieran la reunión. pic.twitter.com/1DceQY0b8U