Mundo
URGENTE: La cooperación entre Rusia y China es un modelo de relaciones interestatales - Putin
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260520/asi-vladimir-putin-recibe-una-calida-bienvenida-en-china--videos-1173525353.html
Así Vladímir Putin recibe una cálida bienvenida en China | Videos
Así Vladímir Putin recibe una cálida bienvenida en China | Videos
Sputnik Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, que llegó a China en visita oficial, fue recibido con honores por la parte anfitrión. Los momentos más memorables fueron... 20.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-20T06:03+0000
2026-05-20T06:11+0000
internacional
vladímir putin
china
rusia
xi jinping
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173525190_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_4317856bfc730d6f99caaf31038c8d48.jpg
A su llegada a Pekín, el jefe de Estado ruso es recibido por su homólogo chino y una guardia de honor.Tras la ceremonia oficial, los líderes de las dos superpotencias se dirigen al lugar de las negociaciones posteriores.A continuación, Vladímir Putin y Xi Jinping aparecen juntos ante las cámaras dándose la mano nuevamente en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, antes de que las delegaciones de ambos países sostuvieran la reunión.
https://noticiaslatam.lat/20260520/comienzan-las-negociaciones-entre-putin-y-xi-en-formato-extendido-1173524619.html
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173525190_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_fba01fc4c9916b3a9b6fe52f2cb025e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladímir putin, china, rusia, xi jinping
vladímir putin, china, rusia, xi jinping

Así Vladímir Putin recibe una cálida bienvenida en China | Videos

06:03 GMT 20.05.2026 (actualizado: 06:11 GMT 20.05.2026)
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin durante su visita en China
Vladímir Putin durante su visita en China - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
© Sputnik / POOL
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El presidente ruso, Vladímir Putin, que llegó a China en visita oficial, fue recibido con honores por la parte anfitrión. Los momentos más memorables fueron captados por un corresponsal de Sputnik.
A su llegada a Pekín, el jefe de Estado ruso es recibido por su homólogo chino y una guardia de honor.
Tras la ceremonia oficial, los líderes de las dos superpotencias se dirigen al lugar de las negociaciones posteriores.
A continuación, Vladímir Putin y Xi Jinping aparecen juntos ante las cámaras dándose la mano nuevamente en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, antes de que las delegaciones de ambos países sostuvieran la reunión.
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, dieron un discurso de inicio de las conversaciones - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
Internacional
Comienzan las negociaciones entre Putin y Xi en formato extendido
05:15 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала