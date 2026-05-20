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"La multipolaridad resuena con fuerza en el sur global": comenta experto británico sobre la relación ruso-china

"La multipolaridad resuena con fuerza en el sur global": comenta experto británico sobre la relación ruso-china

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El orden occidental que se formó después de 1991 perdió su legitimidad y potencial, considera el analista londinense Adriel Casonta, al comentar la nueva... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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Casonta observa que la idea de la "'multipolaridad' resuena con fuerza en algunos países del sur global", ya que muchos Estados se sienten limitados por los regímenes de sanciones, la dependencia del dólar o las condiciones occidentales.Según el experto, Rusia y China, a pesar de sus relaciones de bloque, cada vez buscan más la autonomía estratégica y la flexibilidad entre Washington y Pekín.Casonta subraya que ambos Estados promueven el concepto de un "nuevo tipo de relaciones internacionales", intentando ir más allá de la política de bloques de la Guerra Fría. Sin embargo, advierte que, en la práctica, esto no es el nacimiento de un sistema de alianzas antioccidental "comparable a la OTAN". China y Rusia tienen "diferentes ambiciones a largo plazo, diferentes perfiles económicos y diferente tolerancia a la confrontación con Occidente".Al mismo tiempo, Casonta hace una importante advertencia: "los sistemas multipolares pueden ser más inestables". El verdadero campo de batalla hoy no es solo el poder militar, sino también la "legitimidad": qué modelo de orden internacional resultará más atractivo para el sur global.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.

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