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Vladímir Putin y Xi Jinping firman nuevos acuerdos | Videos

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Las delegaciones de Rusia y China, encabezadas por los dirigentes de ambos países, se reúnen para formalizar nuevos tratados y renovar compromisos previos de... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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Vladímir Putin y Xi Jinping firman la declaración sobre la profundización de las relaciones bilaterales.Declaración sobre un "mundo multipolar"Moscú y Pekín han firmado una declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar, anunció Xi Jinping.El mandatario chino calificó las conversaciones con Putin de amistosas y fructíferas. Además, denunció la amenaza de un retorno a la "ley de la selva" en la arena internacional. En esta situación, Rusia y China defenderán con firmeza la autoridad de la ONU y se opondrán a las manifestaciones de hegemonía, enfatizó.Xi enfatizó que Moscú y Pekín deberían servir como baluartes estratégicos mutuos."Es importante... seguir apoyando firmemente las cuestiones que afectan a los intereses y preocupaciones fundamentales de ambas partes, y mantener un diálogo estratégico estrecho y un contacto constante", afirmó.Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó que las conversaciones se han desarrollado en un "ambiente tradicionalmente cordial, amistoso y constructivo".Rusia y China se comprometen a seguir una política exterior independiente y autónoma, actúan en estrecha colaboración estratégica y desempeñan un importante papel estabilizador en el panorama mundial, enfatizó el presidente ruso."Trabajamos juntos en nombre de la paz y la prosperidad universal: es precisamente con esta lógica que Moscú y Pekín defienden solidariamente el derecho internacional y las disposiciones de la Carta de la ONU en toda su plenitud, integralidad e interrelación, colaboran eficazmente en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el BRICS y otras estructuras internacionales, contribuyendo de manera significativa a la resolución de los problemas acuciantes a escala mundial y regional", agregó Putin.Sector energéticoRusia está dispuesta a seguir garantizando de forma fiable el suministro ininterrumpido de recursos energéticos a China, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una rueda de prensa tras las conversaciones entre Rusia y China.A su vez, la Presidencia rusa precisó que Rusia y China llegaron a un "acuerdo prometedor" en el sector energético."Hemos debatido muchos temas diferentes. Muchísimos. Entre ellos, un proyecto prometedor en el sector energético. Y también otros ámbitos interesantes", declaró el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, a los medios de comunicación rusos.Señaló que las partes acordaron "algo importante" en el ámbito de la energía.Cooperación industrialLos dos países desarrollan enérgicamente la cooperación industrial.Asimismo, según el jefe de Estado, en varias regiones rusas se ha puesto en marcha la producción de automóviles de marcas chinas."Se están llevando a cabo proyectos a gran escala en la metalurgia no ferrosa, la industria química, la industria de la celulosa y el papel, las biotecnologías, la industria farmacéutica, la construcción aeronáutica y la exploración espacial, así como en muchos otros sectores de alta tecnología", indicó Putin.La ceremonia de firma en directoSputnik te ofrece la cobertura en directo de este acto de gran importancia:

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