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La reunión de Putin con Xi reafirma "el nuevo siglo de Eurasia", observan analistas

La reunión de Putin con Xi reafirma "el nuevo siglo de Eurasia", observan analistas

Sputnik Mundo

Los líderes de Rusia y China celebraron 25 años de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, con un encuentro que sucedió en un momento... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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La reunión celebrada en Pekín entre el presidente ruso Vladímir Putin y el mandatario chino Xi Jinping culminó con el cierre de más de 40 acuerdos en ámbitos como el comercio, la energía, el intercambio tecnológico y el turismo, fortaleciendo así la alianza integral y estratégica entre ambas naciones. Además, se firmó la declaración sobre la creación de un mundo multipolar.A su vez, Putin destacó que las relaciones bilaterales "han alcanzado un nivel sin precedentes", al tiempo de recalcar que ambos mantienen "una comunicación constante, tanto a título personal como a través de nuestros asesores y del Gobierno".De igual modo, ambos líderes consideraron que los ataques de EEUU e Israel contra Irán son "una violación del derecho internacional" que mina la estabilidad en la región de Oriente Medio. Por ello, los dos países "subrayan la necesidad de que las partes implicadas en el conflicto regresen lo antes posible al diálogo y a las negociaciones, con el fin de evitar la expansión de la zona de conflicto".La estrategia de mirar hacia el Oriente ante el hegemón de EEUUEs importante que muchos líderes mundiales aprendan la "gran estrategia" de Moscú acerca de "mirar hacia el Oriente" en un orden global en el que el Occidente colectivo se está quedando rezagado ante una "visión más amplia" como la que proponen, por ejemplo, los países BRICS+, apunta la internacionalista de la UNAM, Nydia Egremy. "De algún modo, la reunión entre el presidente ruso [Vladímir Putin] y el mandatario chino [Xi Jinping] desempeñó un rol de estabilización en un escenario mundial muy incierto y que, ciertamente, necesita ver otro tipo de cooperación más justa", comenta."El vínculo entre Rusia y China está marcado por la confianza y el respeto mutuo"La reciente reunión entre Putin y Jinping fortalece la idea de que ambos países son "factores de estabilidad", ya que sus vínculos datan de muchos años atrás y están enraizados en el respeto a sus procesos históricos e intereses nacionales, sin imposiciones a terceras naciones, observa a Sputnik Mauricio Alonso Estévez, internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México."Presenciamos, una vez más, la construcción de un mundo multipolar, una idea que se viene materializando desde finales de la década de 1990 con el protagonismo de Rusia y China ante la necedad de EEUU de imponer su perspectiva económica y política sobre el mundo", subraya el también investigador temporal de la Academia de las Ciencias de Rusia.Sobre la gran importancia comercial que tienen China y Rusia para la economía global, el experto destacó el hecho de que ambas economías continúen en un proceso de desdolarización, ya que, según Moscú, las transacciones bilaterales se están realizando "casi en su totalidad en rublos y yuanes", lo que ha dejado un intercambio comercial superior a los 200.000 millones de dólares.La relación Rusia-China representa "un equilibrio de fuerzas frente a la unipolaridad de EEUU"Además, el encuentro entre ambos presidentes adquiere dimensiones económicas y geopolíticas de gran envergadura, pero la principal de ellas es que la reunión expone el ascendiente nivel de cooperación estratégica entre ambos países ante el declive de la hegemonía de EEUU, observa a Sputnik la internacionalista de la UNAM y experta en Rusia y espacios postsoviéticos, Michelle Balderas.De igual modo, la sana relación entre Moscú y Pekín "es vital para alcanzar un equilibrio de fuerzas frente a la unipolaridad de EEUU" que, considera la experta, ha impuesto gran parte de sus reglas en el mundo desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, en un Occidente que, a decir de Balderas, sigue "apostando su seguridad y soberanía al decadente sujeto hegemónico estadounidense".La internacionalista también destaca que el gigante asiático es "la principal amenaza a la hegemonía de EEUU" por tratarse de una potencia económica, comercial, militar y demográfica, un estatus que China logra conservar, en parte, gracias a los vínculos que ha forjado con aliados como Rusia, un país con un gran potencial energético, agrega.

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