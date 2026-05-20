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Buena vecindad, amistad y cooperación: momentos clave de la visita de Putin a China
Buena vecindad, amistad y cooperación: momentos clave de la visita de Putin a China
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El presidente ruso, Vladímir Putin, realiza una visita de Estado los días 19 y 20 de mayo, lo que muestra la creciente importancia de la asociación entre Moscú... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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Buena vecindad, amistad y cooperación: momentos clave de la visita de Putin a China

18:25 GMT 20.05.2026
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El presidente ruso, Vladímir Putin, realiza una visita de Estado los días 19 y 20 de mayo, lo que muestra la creciente importancia de la asociación entre Moscú y Pekín en un contexto de crecientes tensiones internacionales y rápidos cambios en el equilibrio de poder mundial.
Sputnik te presenta los momentos clave de la visita.
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Al llegar a Pekín, Putin fue recibido por el canciller de China, Wang Yi.

Al llegar a Pekín, Putin fue recibido por el canciller de China, Wang Yi. - Sputnik Mundo
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Al llegar a Pekín, Putin fue recibido por el canciller de China, Wang Yi.

© AP Photo / Pool/Maxim Shemetov

El programa principal de la visita comenzó en la mañana del 20 de mayo, con una ceremonia de bienvenida para la delegación rusa en el sitio histórico ubicado en la Plaza de Tiananmén.

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El programa principal de la visita comenzó en la mañana del 20 de mayo, con una ceremonia de bienvenida para la delegación rusa en el sitio histórico ubicado en la Plaza de Tiananmén.

© AP Photo / Andy Wong

En la foto: Policías paramilitares chinos montan guardia mientras una limusina que transporta a Putin se dirige al Gran Salón del Pueblo en Pekín.

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En la foto: Policías paramilitares chinos montan guardia mientras una limusina que transporta a Putin se dirige al Gran Salón del Pueblo en Pekín.

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El mandatario de China, Xi Jinping, recibió personalmente a Putin frente al Gran Salón del Pueblo, donde tuvo lugar la reunión.

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El mandatario de China, Xi Jinping, recibió personalmente a Putin frente al Gran Salón del Pueblo, donde tuvo lugar la reunión.

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Una orquesta y una compañía de la guardia de honor estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida.

Una orquesta y una compañía de la guardia de honor estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida. - Sputnik Mundo
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Una orquesta y una compañía de la guardia de honor estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida.

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Muchos niños llevaban banderas y flores de Rusia y China.

Muchos niños llevaban banderas y flores de Rusia y China. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Pool/Maxim Shemetov

Muchos niños llevaban banderas y flores de Rusia y China.

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Durante la ceremonia, miembros de la guardia de honor dispararon salvas de cañón.

Durante la ceremonia, miembros de la guardia de honor dispararon salvas de cañón. - Sputnik Mundo
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Durante la ceremonia, miembros de la guardia de honor dispararon salvas de cañón.

© REUTERS Pool/Maxim Shemetov

En la foto: Guardias de honor del Ejército Popular de Liberación de China desfilan durante una ceremonia de bienvenida al presidente ruso en el Gran Salón del Pueblo.

En la foto: Guardias de honor del Ejército Popular de Liberación de China desfilan durante una ceremonia de bienvenida al presidente ruso en el Gran Salón del Pueblo. - Sputnik Mundo
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En la foto: Guardias de honor del Ejército Popular de Liberación de China desfilan durante una ceremonia de bienvenida al presidente ruso en el Gran Salón del Pueblo.

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Las negociaciones se llevaron a cabo a continuación.

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Las negociaciones se llevaron a cabo a continuación.

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Primero, Xi Jinping y Putin sostuvieron un encuentro privado para discutir los asuntos más críticos e importantes de la agenda bilateral.

Primero, Xi Jinping y Putin sostuvieron un encuentro privado para discutir los asuntos más críticos e importantes de la agenda bilateral. - Sputnik Mundo
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Primero, Xi Jinping y Putin sostuvieron un encuentro privado para discutir los asuntos más críticos e importantes de la agenda bilateral.

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Después, el formato se amplió: se unieron las delegaciones de ambos lados.

Después, el formato se amplió: se unieron las delegaciones de ambos lados. - Sputnik Mundo
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Después, el formato se amplió: se unieron las delegaciones de ambos lados.

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La delegación de Rusia es muy representativa e incluye: ocho ministros federales, cinco vice primeros ministros, líderes de numerosas regiones, gerentes de corporaciones estatales y grandes empresas, y directores de diversas universidades.

La delegación de Rusia es muy representativa e incluye: ocho ministros federales, cinco vice primeros ministros, líderes de numerosas regiones, gerentes de corporaciones estatales y grandes empresas, y directores de diversas universidades. - Sputnik Mundo
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La delegación de Rusia es muy representativa e incluye: ocho ministros federales, cinco vice primeros ministros, líderes de numerosas regiones, gerentes de corporaciones estatales y grandes empresas, y directores de diversas universidades.

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En la foto: Xi Jinping estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante la ceremonia de bienvenida.

En la foto: Xi Jinping estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante la ceremonia de bienvenida. - Sputnik Mundo
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En la foto: Xi Jinping estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante la ceremonia de bienvenida.

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Rusia y China acordaron y firmaron 42 acuerdos, destinados a profundizar y reforzar las relaciones bilaterales.

Rusia y China acordaron y firmaron 42 acuerdos, destinados a profundizar y reforzar las relaciones bilaterales. - Sputnik Mundo
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Rusia y China acordaron y firmaron 42 acuerdos, destinados a profundizar y reforzar las relaciones bilaterales.

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Una reunión resultó ser particularmente curiosa: el presidente ruso se encontró con un joven chino, Peng Pai, al que conoció en el año 2000 durante su primera visita a China.

En 2025 ganó notoriedad en la prensa china, luego de que los medios rusos publicaran una fotografía de archivo de Peng Pai junto a Putin. Después de ello, el ingeniero chino publicó un video en ruso en el que expresaba su esperanza de volver a encontrarse con el presidente de Rusia durante su visita a China.

Una reunión resultó ser particularmente curiosa: el presidente ruso se encontró con un joven chino, Peng Pai, al que conoció en el año 2000 durante su primera visita a China. En 2025 ganó notoriedad en la prensa china, luego de que los medios rusos publicaran una fotografía de archivo de Peng Pai junto a Putin. Después de ello, el ingeniero chino publicó un video en ruso en el que expresaba su esperanza de volver a encontrarse con el presidente de Rusia durante su visita a China. - Sputnik Mundo
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Una reunión resultó ser particularmente curiosa: el presidente ruso se encontró con un joven chino, Peng Pai, al que conoció en el año 2000 durante su primera visita a China.

En 2025 ganó notoriedad en la prensa china, luego de que los medios rusos publicaran una fotografía de archivo de Peng Pai junto a Putin. Después de ello, el ingeniero chino publicó un video en ruso en el que expresaba su esperanza de volver a encontrarse con el presidente de Rusia durante su visita a China.

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El presidente ruso y su par chino concluyeron su conversación tomando el té, la cual duró aproximadamente 90 minutos.

El presidente ruso y su par chino concluyeron su conversación tomando el té, la cual duró aproximadamente 90 minutos. - Sputnik Mundo
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El presidente ruso y su par chino concluyeron su conversación tomando el té, la cual duró aproximadamente 90 minutos.

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El mandatario ruso terminó su visita a China tras 11 horas de diversas negociaciones, reuniones y actos protocolares.

El mandatario ruso terminó su visita a China tras 11 horas de diversas negociaciones, reuniones y actos protocolares. - Sputnik Mundo
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El mandatario ruso terminó su visita a China tras 11 horas de diversas negociaciones, reuniones y actos protocolares.

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