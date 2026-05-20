Buena vecindad, amistad y cooperación: momentos clave de la visita de Putin a China

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Una reunión resultó ser particularmente curiosa: el presidente ruso se encontró con un joven chino, Peng Pai, al que conoció en el año 2000 durante su primera visita a China.

En 2025 ganó notoriedad en la prensa china, luego de que los medios rusos publicaran una fotografía de archivo de Peng Pai junto a Putin. Después de ello, el ingeniero chino publicó un video en ruso en el que expresaba su esperanza de volver a encontrarse con el presidente de Rusia durante su visita a China.