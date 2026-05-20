Buena vecindad, amistad y cooperación: momentos clave de la visita de Putin a China
Al llegar a Pekín, Putin fue recibido por el canciller de China, Wang Yi.
Al llegar a Pekín, Putin fue recibido por el canciller de China, Wang Yi.
El programa principal de la visita comenzó en la mañana del 20 de mayo, con una ceremonia de bienvenida para la delegación rusa en el sitio histórico ubicado en la Plaza de Tiananmén.
El programa principal de la visita comenzó en la mañana del 20 de mayo, con una ceremonia de bienvenida para la delegación rusa en el sitio histórico ubicado en la Plaza de Tiananmén.
En la foto: Policías paramilitares chinos montan guardia mientras una limusina que transporta a Putin se dirige al Gran Salón del Pueblo en Pekín.
En la foto: Policías paramilitares chinos montan guardia mientras una limusina que transporta a Putin se dirige al Gran Salón del Pueblo en Pekín.
El mandatario de China, Xi Jinping, recibió personalmente a Putin frente al Gran Salón del Pueblo, donde tuvo lugar la reunión.
El mandatario de China, Xi Jinping, recibió personalmente a Putin frente al Gran Salón del Pueblo, donde tuvo lugar la reunión.
Una orquesta y una compañía de la guardia de honor estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida.
Una orquesta y una compañía de la guardia de honor estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida.
Muchos niños llevaban banderas y flores de Rusia y China.
Muchos niños llevaban banderas y flores de Rusia y China.
Durante la ceremonia, miembros de la guardia de honor dispararon salvas de cañón.
Durante la ceremonia, miembros de la guardia de honor dispararon salvas de cañón.
En la foto: Guardias de honor del Ejército Popular de Liberación de China desfilan durante una ceremonia de bienvenida al presidente ruso en el Gran Salón del Pueblo.
En la foto: Guardias de honor del Ejército Popular de Liberación de China desfilan durante una ceremonia de bienvenida al presidente ruso en el Gran Salón del Pueblo.
Las negociaciones se llevaron a cabo a continuación.
Primero, Xi Jinping y Putin sostuvieron un encuentro privado para discutir los asuntos más críticos e importantes de la agenda bilateral.
Primero, Xi Jinping y Putin sostuvieron un encuentro privado para discutir los asuntos más críticos e importantes de la agenda bilateral.
Después, el formato se amplió: se unieron las delegaciones de ambos lados.
Después, el formato se amplió: se unieron las delegaciones de ambos lados.
La delegación de Rusia es muy representativa e incluye: ocho ministros federales, cinco vice primeros ministros, líderes de numerosas regiones, gerentes de corporaciones estatales y grandes empresas, y directores de diversas universidades.
La delegación de Rusia es muy representativa e incluye: ocho ministros federales, cinco vice primeros ministros, líderes de numerosas regiones, gerentes de corporaciones estatales y grandes empresas, y directores de diversas universidades.
En la foto: Xi Jinping estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante la ceremonia de bienvenida.
En la foto: Xi Jinping estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante la ceremonia de bienvenida.
Rusia y China acordaron y firmaron 42 acuerdos, destinados a profundizar y reforzar las relaciones bilaterales.
Rusia y China acordaron y firmaron 42 acuerdos, destinados a profundizar y reforzar las relaciones bilaterales.
Una reunión resultó ser particularmente curiosa: el presidente ruso se encontró con un joven chino, Peng Pai, al que conoció en el año 2000 durante su primera visita a China.
En 2025 ganó notoriedad en la prensa china, luego de que los medios rusos publicaran una fotografía de archivo de Peng Pai junto a Putin. Después de ello, el ingeniero chino publicó un video en ruso en el que expresaba su esperanza de volver a encontrarse con el presidente de Rusia durante su visita a China.
Una reunión resultó ser particularmente curiosa: el presidente ruso se encontró con un joven chino, Peng Pai, al que conoció en el año 2000 durante su primera visita a China.
En 2025 ganó notoriedad en la prensa china, luego de que los medios rusos publicaran una fotografía de archivo de Peng Pai junto a Putin. Después de ello, el ingeniero chino publicó un video en ruso en el que expresaba su esperanza de volver a encontrarse con el presidente de Rusia durante su visita a China.
El presidente ruso y su par chino concluyeron su conversación tomando el té, la cual duró aproximadamente 90 minutos.
El presidente ruso y su par chino concluyeron su conversación tomando el té, la cual duró aproximadamente 90 minutos.
El mandatario ruso terminó su visita a China tras 11 horas de diversas negociaciones, reuniones y actos protocolares.
El mandatario ruso terminó su visita a China tras 11 horas de diversas negociaciones, reuniones y actos protocolares.