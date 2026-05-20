Putin y Xi firman una declaración conjunta sobre colaboración estratégica
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaLos mandatarios de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping
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Tras la firma de acuerdos entre las delegaciones rusa y china y los discursos de Vladímir Putin y Xi Jinping, las partes firmaron la declaración conjunta que postuló que los principios establecidos en el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación pasaron la prueba del tiempo y no han perdido su relevancia.
Sputnik te ofrece lo más importante de la declaración conjunta de Rusia y China.
El Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación creó un fundamento duradero de las relaciones modernas.
Rusia y China están convencidas que es imprescindible solucionar las causas profundas y originales de la crisis ucraniana, y que eso se debe hacer cumpliendo con los principios de la Carta de la ONU.
Los dos países apoyan todos los esfuerzos por lograr una paz duradera en Ucrania, y abogan por una solución del conflicto ucraniano por medio del diálogo y las negociaciones.
Rusia aprecia la postura objetiva de China en este conflicto y saluda su papel constructivo en su solución.
Rusia y China abogan por una heterogeneidad civilizacional, luchan por la soberanía cultural y no se dedican a la lucha en el ámbito de las ideologías.
Las dos naciones desarrollan sus relaciones sobre el principio de un respeto mutuo de la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos de otros.
Las relaciones entre Rusia y China no tienen carácter de bloques y confrontación, y no están dirigidas contra terceros países.
Rusia y China consideran los ataques de EEUU e Israel contra Irán una violación del derecho internacional que mina la estabilidad en la región de Oriente Medio;
Los intentos de varios países de limitar el desarrollo soberano de otros corresponden al espíritu colonial, pero han sufrido un fracaso.
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