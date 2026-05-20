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Putin y Xi impulsan un cambio histórico en el sistema internacional, opina experto
Putin y Xi impulsan un cambio histórico en el sistema internacional, opina experto
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El anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, sobre sus intenciones de avanzar hacia un orden mundial más justo representa un... 20.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-20T16:31+0000
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Según el experto, el notable crecimiento del comercio y la cooperación energética entre Moscú y Pekín es una base sólida para el nuevo orden mundial basado en el respeto a la soberanía, la cooperación y la ampliación de las oportunidades para que los países en desarrollo sigan políticas independientes sin presiones externas.En este contexto, continuó Mejran, el encuentro de Putin y Xi dio un nuevo impulso a estructuras como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, que buscan crear mecanismos económicos y financieros alternativos junto a las instituciones occidentales.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.
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vladímir putin, xi jinping, política, 💬 opinión y análisis, rusia, china
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Putin y Xi impulsan un cambio histórico en el sistema internacional, opina experto
El anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, sobre sus intenciones de avanzar hacia un orden mundial más justo representa un giro histórico hacia un mundo multipolar, afirmó en una entrevista con Sputnik el miembro de las asociaciones de Derecho Internacional de EEUU, Europa y Egipto Mojamed Mejran.
"El sistema internacional actual, dominado por EEUU, contradice el principio de igualdad soberana de los Estados, debido a la práctica de sanciones unilaterales y la evasión de instituciones internacionales, mientras que un mundo multipolar puede restablecer el equilibrio en las relaciones internacionales", subrayó.
Según el experto, el notable crecimiento del comercio y la cooperación energética entre Moscú y Pekín es una base sólida para el nuevo orden mundial basado en el respeto a la soberanía, la cooperación y la ampliación de las oportunidades para que los países en desarrollo sigan políticas independientes sin presiones externas.
En este contexto, continuó Mejran, el encuentro de Putin y Xi dio un nuevo impulso a estructuras como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, que buscan crear mecanismos económicos y financieros alternativos junto a las instituciones occidentales.
El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo
en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping
. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación
, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.