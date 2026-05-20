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Putin y Xi impulsan un cambio histórico en el sistema internacional, opina experto

Putin y Xi impulsan un cambio histórico en el sistema internacional, opina experto

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El anuncio del presidente ruso, Vladímir Putin, y su par chino, Xi Jinping, sobre sus intenciones de avanzar hacia un orden mundial más justo representa un... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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Según el experto, el notable crecimiento del comercio y la cooperación energética entre Moscú y Pekín es una base sólida para el nuevo orden mundial basado en el respeto a la soberanía, la cooperación y la ampliación de las oportunidades para que los países en desarrollo sigan políticas independientes sin presiones externas.En este contexto, continuó Mejran, el encuentro de Putin y Xi dio un nuevo impulso a estructuras como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, que buscan crear mecanismos económicos y financieros alternativos junto a las instituciones occidentales.El mandatario de Rusia, Vladímir Putin, llegó a China el 19 de mayo en visita oficial. En la Gran Sala del Pueblo de Pekín, se celebraron las negociaciones entre el presidente ruso y su par de la República Popular China, Xi Jinping. La visita coincide con el 25.º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, considerado un hito clave en las relaciones entre Moscú y Pekín.

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