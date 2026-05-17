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Starmer habría aceptado "lo inevitable" y ahora busca dimitir, afirman medios

Starmer habría aceptado "lo inevitable" y ahora busca dimitir, afirman medios

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El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habría comunicado a su círculo cercano su intención de dimitir, escribe el periódico británico 'Daily Mail'... 17.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-17T11:44+0000

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A lo largo de la semana, el estado de ánimo del primer ministro británico y el de sus principales asesores ha fluctuado enormemente, agrega el texto."Mientras una oleada de dimisiones de ministros subalternos estaba sacudiendo al Gobierno, el primer ministro empezó a reconocer que tendría que ceder ante lo inevitable", resume la nota.Tras las elecciones locales del 7 de mayo estalló una crisis política en el Reino Unido. El Partido Laborista perdió por primera vez el control del Parlamento de Gales y perdió 1.400 escaños en toda Inglaterra.

https://noticiaslatam.lat/20260516/mercados-financieros-dictan-el-futuro-politico-de-reino-unido-por-su-adiccion-a-la-deuda-dice-medio-1173476573.html

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