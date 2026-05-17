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Starmer habría aceptado "lo inevitable" y ahora busca dimitir, afirman medios
Starmer habría aceptado "lo inevitable" y ahora busca dimitir, afirman medios
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El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habría comunicado a su círculo cercano su intención de dimitir, escribe el periódico británico 'Daily Mail'... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T11:44+0000
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A lo largo de la semana, el estado de ánimo del primer ministro británico y el de sus principales asesores ha fluctuado enormemente, agrega el texto."Mientras una oleada de dimisiones de ministros subalternos estaba sacudiendo al Gobierno, el primer ministro empezó a reconocer que tendría que ceder ante lo inevitable", resume la nota.Tras las elecciones locales del 7 de mayo estalló una crisis política en el Reino Unido. El Partido Laborista perdió por primera vez el control del Parlamento de Gales y perdió 1.400 escaños en toda Inglaterra.
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Starmer habría aceptado "lo inevitable" y ahora busca dimitir, afirman medios
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habría comunicado a su círculo cercano su intención de dimitir, escribe el periódico británico 'Daily Mail'. De acuerdo con la publicación, el líder laborista busca organizar su salida de manera ordenada y con dignidad, en medio de un creciente clima de tensión política en el país.
"Se da cuenta de que el caos actual es insostenible. Simplemente, quiere poder hacerlo [dimitir] con dignidad y según sus propios términos. Establecerá un calendario", escribe el periódico Daily Mail.
A lo largo de la semana, el estado de ánimo del primer ministro británico y el de sus principales asesores ha fluctuado enormemente, agrega el texto.
"Mientras una oleada de dimisiones de ministros subalternos estaba sacudiendo al Gobierno, el primer ministro empezó a reconocer que tendría que ceder ante lo inevitable", resume la nota.
Tras las elecciones locales del 7 de mayo estalló una crisis política en el Reino Unido. El Partido Laborista perdió por primera vez el control del Parlamento de Gales y perdió 1.400 escaños en toda Inglaterra.