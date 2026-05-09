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Más de 200.000 migrantes han llegado a Reino Unido por el canal de la Mancha
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De acuerdo con información publicada por el medio 'The Telegraph', las llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones a Reino Unido ya superaron las 200.000... 09.05.2026, Sputnik Mundo
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La crisis migratoria en el canal de la Mancha alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Reino Unido superara las 200.000 llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones desde que comenzaron los cruces irregulares en 2018. El incremento ocurre en medio de tensiones políticas, mayores controles fronterizos y cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias implementadas por Londres para frenar el tráfico de personas.De acuerdo con cifras oficiales retomadas por The Telegraph, alrededor de 70 migrantes arribaron recientemente a Dover, elevando el total acumulado a 200.013 personas. Los migrantes fueron interceptados por embarcaciones de la Guardia Fronteriza en el canal de la Mancha antes de ser trasladados al centro de procesamiento del Ministerio del Interior británico.Aunque las llegadas durante 2026 muestran una disminución de más de un tercio respecto al mismo periodo del año anterior, el fenómeno continúa representando uno de los mayores desafíos para el Gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien prometió durante su campaña electoral "desmantelar a las bandas" dedicadas al tráfico de migrantes.La crisis comenzó a escalar rápidamente durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones al transporte redujeron el flujo de mercancías y provocaron que muchos migrantes dejaran de ocultarse en camiones para optar por embarcaciones pequeñas. Desde entonces, las cifras crecieron de apenas 299 cruces en 2018 a más de 45.000 en 2022, el año con el mayor registro histórico.Las autoridades británicas aseguran que las bandas criminales han sofisticado sus operaciones con embarcaciones de mayor capacidad y nuevas rutas marítimas. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Fronteriza sostienen que los traficantes enfrentan ahora mayores dificultades para obtener motores suficientemente potentes, debido a operativos de las fuerzas de seguridad europeas.Francia también ha intensificado sus acciones en las playas cercanas a Dunkerque. En días recientes, policías franceses perforaron una embarcación inflable mientras intentaba zarpar con migrantes a bordo, una táctica que ha generado críticas de organizaciones.El impacto económico de la crisis también genera debate político. Reino Unido confirmó recientemente un nuevo acuerdo con Francia por hasta 660 millones de libras esterlinas (alrededor de 900 millones de dólares) para reforzar patrullajes y medidas antimigratorias. Con ello, el monto total destinado por Londres para contener los cruces supera ya los 1.300 millones de libras ($1.770 millones) desde el inicio de la crisis.Mientras tanto, organismos internacionales advierten sobre el costo humanitario de estas rutas migratorias. La Organización Internacional para las Migraciones reporta al menos 288 muertes vinculadas a los cruces del canal de la Mancha desde 2018, incluidos 148 casos de ahogamiento, en una de las rutas migratorias más peligrosas de Europa.
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Más de 200.000 migrantes han llegado a Reino Unido por el canal de la Mancha

15:02 GMT 09.05.2026
© AP Photo / Andres LeightonLos migrantes ecuatorianos han tenido una fuerte afluencia en EEUU.
Los migrantes ecuatorianos han tenido una fuerte afluencia en EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
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De acuerdo con información publicada por el medio 'The Telegraph', las llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones a Reino Unido ya superaron las 200.000 personas desde 2018, mientras el Gobierno británico incrementa recursos y presión sobre Francia para contener la crisis.
La crisis migratoria en el canal de la Mancha alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Reino Unido superara las 200.000 llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones desde que comenzaron los cruces irregulares en 2018. El incremento ocurre en medio de tensiones políticas, mayores controles fronterizos y cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias implementadas por Londres para frenar el tráfico de personas.
De acuerdo con cifras oficiales retomadas por The Telegraph, alrededor de 70 migrantes arribaron recientemente a Dover, elevando el total acumulado a 200.013 personas. Los migrantes fueron interceptados por embarcaciones de la Guardia Fronteriza en el canal de la Mancha antes de ser trasladados al centro de procesamiento del Ministerio del Interior británico.
Aunque las llegadas durante 2026 muestran una disminución de más de un tercio respecto al mismo periodo del año anterior, el fenómeno continúa representando uno de los mayores desafíos para el Gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien prometió durante su campaña electoral "desmantelar a las bandas" dedicadas al tráfico de migrantes.
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20 de abril, 08:52 GMT
La crisis comenzó a escalar rápidamente durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones al transporte redujeron el flujo de mercancías y provocaron que muchos migrantes dejaran de ocultarse en camiones para optar por embarcaciones pequeñas. Desde entonces, las cifras crecieron de apenas 299 cruces en 2018 a más de 45.000 en 2022, el año con el mayor registro histórico.
Las autoridades británicas aseguran que las bandas criminales han sofisticado sus operaciones con embarcaciones de mayor capacidad y nuevas rutas marítimas. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Fronteriza sostienen que los traficantes enfrentan ahora mayores dificultades para obtener motores suficientemente potentes, debido a operativos de las fuerzas de seguridad europeas.
Francia también ha intensificado sus acciones en las playas cercanas a Dunkerque. En días recientes, policías franceses perforaron una embarcación inflable mientras intentaba zarpar con migrantes a bordo, una táctica que ha generado críticas de organizaciones.
La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2026
La migración irregular rompe máximos históricos en el Reino Unido
10 de febrero, 07:07 GMT
El impacto económico de la crisis también genera debate político. Reino Unido confirmó recientemente un nuevo acuerdo con Francia por hasta 660 millones de libras esterlinas (alrededor de 900 millones de dólares) para reforzar patrullajes y medidas antimigratorias. Con ello, el monto total destinado por Londres para contener los cruces supera ya los 1.300 millones de libras ($1.770 millones) desde el inicio de la crisis.
Mientras tanto, organismos internacionales advierten sobre el costo humanitario de estas rutas migratorias. La Organización Internacional para las Migraciones reporta al menos 288 muertes vinculadas a los cruces del canal de la Mancha desde 2018, incluidos 148 casos de ahogamiento, en una de las rutas migratorias más peligrosas de Europa.
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