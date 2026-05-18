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EEUU pospuso un ataque militar contra Irán previsto para mañana, informa Trump
EEUU pospuso un ataque militar contra Irán previsto para mañana, informa Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump informó que, gracias a la intervención del emir de Catar, Sheij Tamim bin Hamad Thani; del príncipe heredero de... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, el mandatario detalló que ordenó a su gabinete de seguridad que "estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".Más temprano, el mandatario estadounidense dijo, en una entrevista con la prensa estadounidense, que "no está dispuesto" a hacer concesiones tras recibir la última propuesta de paz de Irán.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles. Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas. Posteriormente, ambas partes mantuvieron conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin resultados, por lo que EEUU extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".
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EEUU pospuso un ataque militar contra Irán previsto para mañana, informa Trump

23:05 GMT 18.05.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
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El presidente estadounidense Donald Trump informó que, gracias a la intervención del emir de Catar, Sheij Tamim bin Hamad Thani; del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, y del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Nahyan, se tomó la decisión de posponer el ataque.

"Se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá", escribió a través de su cuenta en Truth Social.

Sin embargo, el mandatario detalló que ordenó a su gabinete de seguridad que "estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".
Más temprano, el mandatario estadounidense dijo, en una entrevista con la prensa estadounidense, que "no está dispuesto" a hacer concesiones tras recibir la última propuesta de paz de Irán.
Proceso negociador entre EEUU e Irán (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
Defensa
Nuevas exigencias de Washington y firmeza de Teherán: esto es lo que se sabe sobre el diálogo Irán-EEUU
ayer, 14:01 GMT
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles. Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.
El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas. Posteriormente, ambas partes mantuvieron conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin resultados, por lo que EEUU extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".
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