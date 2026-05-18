EEUU pospuso un ataque militar contra Irán previsto para mañana, informa Trump

Sin embargo, el mandatario detalló que ordenó a su gabinete de seguridad que "estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".Más temprano, el mandatario estadounidense dijo, en una entrevista con la prensa estadounidense, que "no está dispuesto" a hacer concesiones tras recibir la última propuesta de paz de Irán.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles. Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas. Posteriormente, ambas partes mantuvieron conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin resultados, por lo que EEUU extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".
El presidente estadounidense Donald Trump informó que, gracias a la intervención del emir de Catar, Sheij Tamim bin Hamad Thani; del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, y del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Nahyan, se tomó la decisión de posponer el ataque.
"Se están llevando a cabo negociaciones serias y, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos de América, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá", escribió a través de su cuenta en Truth Social.
Sin embargo, el mandatario detalló que ordenó a su gabinete de seguridad que "estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".
Más temprano, el mandatario estadounidense dijo, en una entrevista con la prensa estadounidense, que "no está dispuesto" a hacer concesiones tras recibir la última propuesta de paz de Irán.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles. Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.
El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas. Posteriormente, ambas partes mantuvieron conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin resultados, por lo que EEUU extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".
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