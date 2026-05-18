https://noticiaslatam.lat/20260518/eeuu-pospuso-un-ataque-militar-contra-iran-previsto-para-manana-informa-trump-1173505383.html

EEUU pospuso un ataque militar contra Irán previsto para mañana, informa Trump

EEUU pospuso un ataque militar contra Irán previsto para mañana, informa Trump

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump informó que, gracias a la intervención del emir de Catar, Sheij Tamim bin Hamad Thani; del príncipe heredero de... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, el mandatario detalló que ordenó a su gabinete de seguridad que "estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".Más temprano, el mandatario estadounidense dijo, en una entrevista con la prensa estadounidense, que "no está dispuesto" a hacer concesiones tras recibir la última propuesta de paz de Irán.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles. Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas. Posteriormente, ambas partes mantuvieron conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin resultados, por lo que EEUU extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".

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