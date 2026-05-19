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Defensa rusa anuncia un ejercicio de las Fuerzas Nucleares
Defensa rusa anuncia un ejercicio de las Fuerzas Nucleares
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Se planea celebrar las maniobras del 19 al 21 de mayo con la participación de más de 64.000 efectivos. En el marco del ejercicio se realizarán lanzamientos de... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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"Se han programado actividades destinadas a poner en estado de alerta a las formaciones y unidades de las fuerzas nucleares y a garantizar su pleno abastecimiento, así como a realizar lanzamientos de misiles balísticos y de crucero en polígonos situados en territorio ruso", especificó en un comunicado.Así mismo, se elaborarán las cuestiones de la preparación conjunta y empleo de armamento nuclear ruso desplegado en el territorio de Bielorrusia, destacaron desde el ente castrense.Detalles del próximo ejercicio de las Fuerzas Nucleares de RusiaEn el ejercicio participarán las Tropas de Misiles Estratégicos, las Flotas Norte y del Pacífico de la Armada rusa, así como el comando de la aviación estratégica. En total, participarán más de 64.000 efectivos y más de 7.800 unidades de maquinaría bélica de la triada nuclear de Rusia, entre las que se incluyen: Todos estos medios pondrán a prueba sus algoritmos de acción en condiciones de una amenaza de agresión, siendo el objetivo principal de los ejercicios el perfeccionamiento de la organización de la gestión de tropas al contener al enemigo. Además, las maniobras permitirán evaluar el nivel de preparación y la capacidad de las tropas de solucionar las misiones que se les encomendarían en la situación simulada.
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Defensa rusa anuncia un ejercicio de las Fuerzas Nucleares
06:14 GMT 19.05.2026 (actualizado: 07:45 GMT 19.05.2026)
Se planea celebrar las maniobras del 19 al 21 de mayo con la participación de más de 64.000 efectivos. En el marco del ejercicio se realizarán lanzamientos de misiles balísticos y de crucero en varios polígonos de pruebas en el territorio de Rusia.
"Se han programado actividades destinadas a poner en estado de alerta a las formaciones y unidades de las fuerzas nucleares y a garantizar su pleno abastecimiento, así como a realizar lanzamientos de misiles balísticos y de crucero en polígonos situados en territorio ruso", especificó en un comunicado.
Así mismo, se elaborarán las cuestiones de la preparación conjunta y empleo de armamento nuclear ruso desplegado en el territorio de Bielorrusia, destacaron desde el ente castrense.
Detalles del próximo ejercicio de las Fuerzas Nucleares de Rusia
En el ejercicio participarán las Tropas de Misiles Estratégicos, las Flotas Norte y del Pacífico de la Armada rusa, así como el comando de la aviación estratégica.
En total, participarán más de 64.000 efectivos y más de 7.800 unidades de maquinaría bélica de la triada nuclear de Rusia, entre las que se incluyen:
más de 200 lanzaderas de misiles balísticos, tanto móviles como en silos;
13 submarinos, ocho de los cuales son de propósito estratégico.
Todos estos medios pondrán a prueba sus algoritmos de acción en condiciones de una amenaza de agresión, siendo el objetivo principal de los ejercicios el perfeccionamiento de la organización de la gestión de tropas al contener al enemigo.
Además, las maniobras permitirán evaluar el nivel de preparación y la capacidad de las tropas de solucionar las misiones que se les encomendarían en la situación simulada.
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