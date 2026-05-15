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Invitación a Díaz Ayuso deja entrever que la oposición mexicana "es débil y ajena al país", según experto

Invitación a Díaz Ayuso deja entrever que la oposición mexicana "es débil y ajena al país", según experto

Sputnik Mundo

La polémica visita a México de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el recibimiento que tuvo por parte de un sector de la... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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Aunque su gira tenía una agenda de 10 días, las críticas --provenientes tanto de México como de España-- fueron tantas que la política española optó por cancelar alrededor de la mitad de los eventos pactados. Durante cinco días permaneció en el Caribe sin tener apariciones en público. Quien también reprobó las acciones de la oposición mexicana que, según la misma Díaz Ayuso, la invitó a México, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, que hizo énfasis en las personas que apoyaron a esta figura."Los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer, junto con ella, a Hernán Cortés (...). El conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida. Eso es lo que vale la pena desde México también analizar: quién la trae, por qué la traen y qué visión tienen ellos de México", sentenció. Un mensaje sin eco en MéxicoLa oposición mexicana quiso vincular un caso de éxito de la derecha española con la derecha del país latinoamericano. Sin embargo, el discurso hispanista y de reivindicación histórica de personajes como Hernán Cortés no tiene eco entre los mexicanos, señaló en charla con Sputnik el doctor en Ciencia Política Hugo Garciamarín. Con él coincide Jovani Rivera, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en Sociología, quien apuntó que el revisionismo histórico de la llamada Conquista española en México no tiene cabida en la discusión pública y apuntó que la invitación de Díaz Ayuso por parte de un ala panista refleja la nula agenda política de la oposición mexicana. "Me parece que trataron de capitalizar este personaje de derecho a la que, hasta ahora, les estaba yendo bien, pero no lo lograron", abundó. Y es que, dijo, México no es España. Para Rivera, un ala del panismo trató de capitalizar "cierto enojo y rabia" contra todo lo que sea algo progresista como, entre otros aspectos, el anticolonialismo y el antirracismo. "Lo intentaron, pero nada les ayudó", ya que, incluso en este tema, se vio una oposición desarticulada ya que la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid solo se reunió con ciertos personajes de Acción Nacional. Sin embargo, no fue recibida de manera formal por el conjunto del partido. Una visita en un pésimo momentoPara Garciamarín, el fracaso de la visita de Díaz Ayuso también se podría atribuir "al pésimo timing político" que la oposición mexicana eligió para invitar a la madrileña. "En México estamos en un momento en el que se están discutiendo temas respecto a la soberanía nacional. Está el tema de lo que ocurre con Rubén Rocha Moya —gobernador de Sinaloa (noroeste) acusado de narcotráfico por EEUU—, lo que están haciendo las fiscalías ahora, lo que han dicho diferentes funcionarios de los Estados Unidos y la oposición podría anclarse a demandas específicas de aquí, pero lo que hizo fue traer a Ayuso", explicó. Esto, consideró el analista, solo demuestra la desconexión que existe de la oposición mexicana con la realidad que atraviesa el país.Al respecto, Rivera reiteró que la oposición mexicano trató de anclarse a un personaje extranjero cuyo pensamiento y discurso no tiene nada que ver con la realidad y preocupaciones del país. "A mucha gente esto no le cuadra y no le cuadra simplemente por la realidad (...). ¿Cómo los mexicanos van a avalar este discurso antimexicano? Habrá gente a la que le embona este discurso y que se identifica o quisiera ser otra cosa, pero la mayoría de la gente, por más de que esté en contra de cierto progresismo, pues tiene límites", finalizó.

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