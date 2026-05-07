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Díaz Ayuso irrita en México con ideas neocoloniales: "Busca promoverse como personaje internacional"

Díaz Ayuso irrita en México con ideas neocoloniales: "Busca promoverse como personaje internacional"

Sputnik Mundo

Similar a lo que hizo durante su gira por Washington, donde visitó la residencia personal de Donald Trump, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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En una misa dominical en la Basílica de Guadalupe —el segundo santuario más visitado del mundo y epicentro de la fe católica en el país—, Díaz Ayuso arrancó una gira de 10 días por México con una agenda marcada por la defensa de la hispanidad y el mestizaje.Como parte de sus actividades, la mandataria local se ha reunido con empresarios y figuras de la oposición de derecha y dictó una charla en la Universidad de la Libertad, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, enfrentado al Gobierno de la 4T a causa de una deuda multimillonaria al fisco que, tras una década de litigios, se le permitió pagar en abonos.Además, encabezó un homenaje a Hernán Cortés en el que aseguró que el "amor" permitió la permanencia del idioma español y la religión católica. "A quienes reviven la Conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, les decimos: están destinados a la derrota", le respondió la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, en un discurso frente a miles de soldados.Invitada por miembros de la oposición, Ayuso también se dio cita con gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes (centronorte), en donde el Congreso estatal —de mayoría panista— la condecoró "por su contribución a la identidad cultural, la democracia y la libertad".Según detalló el gobierno autonómico en un comunicado, el viaje de la líder madrileña tiene como meta "intensificar las relaciones económicas y culturales" entre ambos países. Sin embargo, partidos como Más Madrid, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y hasta Vox pusieron en duda la agenda, al considerar que carece de "interés público" para los españoles.Una gira poco comúnAnte dicho escenario, el doctor en Historia por la UNAM, Harim B. Gutiérrez, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, analizó el alcance y la pertinencia de la gira de Ayuso.En primer lugar, el profesor observó que, en toda la historia del México independiente, no ha sido común que funcionarios extranjeros de rango menor sean recibidos en el país por tanto tiempo, sobre todo cuando no se trata de una visita oficial que ni siquiera contempla ningún encuentro de alto nivel.El experto añadió que, en el mundo de la política internacional, un caso semejante se puede observar en el presidente argentino, Javier Milei, que cuando viajó a España no fue recibido por el presidente Pedro Sánchez ni por el rey Felipe VI, aunque sí se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox."Milei se reúne solamente con gente afín a él y, digamos, es una manera creo que de promoverse a sí mismo, pero bueno, tendría más sentido en el caso de un jefe de Estado como Milei que en el caso de Ayuso", ponderó Harim Gutiérrez.No obstante, recordó que, en uno de sus tantos viajes a Estados Unidos, Ayuso recorrió el país norteamericano con "un discurso muy parecido", en el que "equiparaba al indigenismo con el comunismo, donde hablaba de la libertad, donde se ostentaba como una embajadora del hispanismo".Una internacional hispanistaEn ese sentido, Harim Gutiérrez considera que, al viajar al extranjero y reunirse con figuras afines a su ideología política, la presidenta regional está tratando de "crear una especie de Internacional Hispanista" de derecha conservadora y posicionarse como su principal referente."Naturalmente, el PSOE quiere seguir en el poder, pero también hay otro personajes de derecha (...) que tienen ambiciones, como el mismo Santiago Abascal, a quien no le ha de hacer mucha gracia tener una rival en las derechas españolas", agregó.Cuestionado sobre el capital político que la oposición mexicana obtiene gracias a este tipo de encuentros, el experto señaló que "la figura política de mayor relevancia" que recibió a Ayuso es Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, seguida de la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y el Congreso local.Sin embargo, ponderó que "son figuras políticas conocidas, pero de segunda o tercera en el panorama político nacional". En cuanto al PAN, si bien el partido publicó un comunicado en el que respaldó a la líder madrileña, realmente la dirigencia "no ha sido muy explícita en darle la bienvenida a Ayuso".Ayuso no fue recibida en universidades de prestigioPor otro lado, el historiador señaló que la mandataria madrileña ni siquiera fue recibida en universidades importantes del país, pese a que "otros dignatarios y dignatarias extranjeras que vienen a México dan alguna conferencia o reciben algún reconocimiento en alguna de las casas de estudio más importantes de las ciudades que visitan"."Obviamente, no iba a ir a una universidad como la UNAM, no fue al Colegio de México que, aunque no es muy grande, ha ido Felipe VI, cuando todavía era príncipe de Asturias. Tampoco ha ido a universidades privadas de las importantes, no fue al Tecnológico de Monterrey, aquí en la Ciudad de México, podía ir a la Universidad Panamericana, a la Universidad La Salle", refirió.Por todo lo anterior, el historiador estimó poco probable que la oposición mexicana vea una ganancia política significativa a raíz de su defensa de Ayuso, sobre todo porque su exaltación del hispanismo, contraria a la leyenda negra española, "cae en el extremo de ser una leyenda rosa" que eleva el legado de España como algo "exageradamente positivo"."Todo el discurso nacionalista del mestizaje, al estilo de os gobiernos priistas (...) ha hecho que a la mayoría del electorado mexicano actual no le importen esas cosas", añadió.Elecciones presidenciales de 2030No obstante, reiteró que este tipo de encuentros entre figuras de la derecha funcionan para tejer redes que, después de todo, constituyen un primer paso para consolidar una opción política con vistas al 2030 que le permita a la oposición conseguir algunos lugares en el poder legislativo."Eso también lo dejaríamos en veremos, porque, bien que mal, ha habido entendimientos en asuntos importantes entre los gobiernos de Trump y Sheinbaum", finalizó.

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