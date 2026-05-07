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Los restos de Hernán Cortés: la polémica histórica entre México y España que cobra auge en la actualidad

Los restos de Hernán Cortés: la polémica histórica entre México y España que cobra auge en la actualidad

Sputnik Mundo

En medio de la aparente normalización de las relaciones diplomáticas entre México y España, los restos del conquistador Hernán Cortés reviven la polémica... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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El historiador y destacado militante del partido oficial Morena, Pedro Miguel, solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) exhumar y expulsar del país a ese personaje.Esto fue al margen del homenaje que se le rindió al navegante español y en el que participaron diferentes personalidades del entretenimiento y la política, como el compositor Nacho Cano, quien actualmente dirige un musical llamado Malinche —con el que pretende mostrar una visión menos bélica de la Conquista— y la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conocida por su postura hispanista y en contra del reconocimiento de abusos por parte de la corona española en América Latina.La solicitud señala que repatria los restos evitará sucesivas "provocaciones" por parte de la "ultraderecha peninsular", que "buscan socavar los meritorios esfuerzos de entendimiento" que han realizado tanto el Gobierno mexicano como el español.Aunque el INAH no ha dado seguimiento a la solicitud, el tema generó polémica al grado que llegó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo mención del caso durante su discurso conmemorativo del 5 de mayo, y el cual tuvo especial énfasis en la crítica a la intervención política extranjera.Tema irrelevante, pero latenteEspecialistas consultados por Sputnik coinciden que el tema carece de relevancia política y diplomática en el marco de la normalización de relaciones entre México y España, pero es lo suficientemente polémico para ser aprovechado por grupos opositores a ambas administraciones.En entrevista para este medio, el internacionalista mexicano David García Contreras, comenta que, desde la escuela, la figura de Cortés se plantea como la de un villano lo que provoca tal grado de rechazo que, en realidad, no es popularmente conocido que sus restos se resguarden en el Templo de Jesús de Nazareno, en el centro de la Ciudad de México.El analista internacional recuerda que en el siglo XIX también hubo debate al respecto, sin mencionar que, en otros casos, como el del expresidente mexicano Porfirio Díaz, sí se lograron trasladar sus exequias fuera del país.Al respecto, el maestro en estudios políticos europeos, Daniel Muñoz, considera que la visita de Díaz Ayuso al homenaje de Hernán Cortés es un acto disruptivo que no debió permitirse porque busca polemizar en medio de un proceso de reconciliación que existe entre las naciones involucradas.Sin embargo, expresa que este comportamiento es común en la esfera pública actual, dado que la integración entre ciudades de diferentes países ya no es una facultad exclusiva de los gobiernos nacionales y permite compaginar agendas político-electorales afines, aunque estas solo trasciendan lo local.En un sentido similar se expresó el partido Morena, que condenó la participación de Díaz Ayuso y consideró que, contrario a la búsqueda de acuerdos comerciales, lo que se realizó fue una provocación y un acto de injerencia política."La visita de Ayuso —presidenta de la Comunidad de Madrid, figura central de la nostalgia imperial de la ultraderecha— no es un gesto de amistad: es una provocación deliberada envuelta en el lenguaje de la 'libertad'", se lee en el pronunciamiento.Los especialistas resaltan que no es casualidad que esto ocurra semanas después de que Sheinbaum participara en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, a la que fue invitada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, un personaje con el que comparte visiones políticas e ideológicas, en un contexto en el que ambos países mantienen una confrontación con Estados Unidos, azuzada por grupos de tinte conservador."Se genera este escándalo mediático, este debate entre izquierdas, derechas, el tema que está ahí a revisión, pero que, a nivel de las cancillerías, a mí me parece que ya no trasciende, no va más allá", opina García Contreras.¿Qué pasará con Cortés?Los expertos subrayan que esta polémica poco afectará los esfuerzos para normalizar la relación entre México y España, ya que ambos países mantienen agendas comunes que se complicarían en caso de que se decidiera expulsar los restos de Cortés y porque, al menos en el caso de la nación latinoamericana, tiene asuntos de mayor relevancia como las acusaciones penales que EEUU hizo en contra de políticos morenistas en funciones.Muñoz destaca que el Gobierno mexicano, especialmente bajo el liderazgo de Sheinbaum, es pragmático y, "hasta cierto punto, entiende que la relación con España tiene que reconducirse por los canales institucionales y de diálogo. Considero que no va ahondar en este tema".Al respecto, García Contreras estima que, actualmente, las relaciones entre México y España se encuentran en su mejor momento en años, por lo que ve poco probable que el Gobierno mexicano dé pie a este tipo de peticiones, dado que existen avances en el reconocimiento de abusos cometidos por la Corona Española durante la Conquista.Los expertos consultados coincidieron Los analistas hicieron hincapié en que la nación latinoamericana también debe ser partícipe del revisionismo histórico que le pide a España, por lo que necesita iniciar una discusión a nivel social para reconocer el impacto e influencia que el Estado europeo ha tenido, y tiene, para la sociedad mexicana.

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