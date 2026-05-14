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La gira fallida de Díaz Ayuso en México "deteriora la imagen de España y sus gobernantes"

La gira fallida de Díaz Ayuso en México "deteriora la imagen de España y sus gobernantes"

Sputnik Mundo

Imitando la estrategia de comunicación política de líderes como Donald Trump, Isabel Díaz Ayuso busca posicionarse en el centro de la conversación pública con... 14.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-14T00:36+0000

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concluyó su gira por México tres días antes de lo previsto, alegando que el Gobierno de Claudia Sheinbaum amagó con cerrar el complejo turístico en el que se llevaría a cabo la ceremonia de los Premios Platino —evento en el que, según reportes de la prensa española, el territorio autonómico gastó casi medio millón de euros como patrocinador— si ella se presentaba.Sin embargo, poco después de que la acusación se divulgó ampliamente en la prensa local, Grupo Xcaret, organizador del galardón, negó categóricamente haber recibido amenazas o instrucciones de la Presidencia y aclaró que la empresa retiró la invitación a la líder madrileña para prevenir que el evento se utilice con fines políticos."Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de iberoamérica", se lee en el comunicado de Grupo Xcaret. El "dantesco" episodio, como lo adjetivó Manuela Bergerot, diputada y portavoz de Más Madrid, fue sólo uno de los repetidos tropiezos que la política madrileña de 47 años protagonizó a su paso por el país latinoamericano, lo que le valió la etiqueta de "gira fallida" por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum."Una española que vino a decir cosas absurdas""[La mandataria madrileña] logró tocar varios puntos sensibles de la identidad [mexicana]", señaló en entrevista con Sputnik el antropólogo social Leonardo Toledo. Sin embargo, añadió, "no tenía forma de defender su postura".En palabras del también comunicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en México "llevamos muchos años discutiendo (...) la historia" de la época colonial y sus consecuencias, de manera que, si un personaje como la lideresa de Madrid "llega a querer decir: ‘todo lo que les han enseñado es falso’", va a ser rechazado por un amplio sector de la sociedad.A la incapacidad de Ayuso para defender su versión de la historia común, dijo el experto, se suman sus alianzas en el país latinoamericano, ya que ofreció una charla en la Universidad de la Libertad, propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, y se reunió con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc cuyo nombre suena fuerte para gobernar la Ciudad de México, liderada por más de dos décadas por la izquierda. Además, sostuvo un encuentro con gobernadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN)."Lo único que sabíamos es que era una española que vino a decir cosas absurdas y ya. Para los pocos que la conocían, está clara su trayectoria (...), pero, para el resto, sólo es alguien de Europa que llega en este estereotipo clásico" del europeo que pretende dar lecciones a quienes considera inferiores, sostuvo Toledo."Acaba dando vergüenza ajena"No sólo en México levantó escozor la gira de Ayuso: desde Madrid, el presidente del Gobierno español y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, envió "un abrazo al pueblo hermano mexicano" por el "espectáculo" que dio la líder madrileña que, en menos de siete días, exaltó la figura de Hernán Cortés, reivindicó el mestizaje como producto de "cinco siglos de amor y no de odio" e insistió en escribir "Méjico", a pesar de que esta grafía es percibida por la sociedad mexicana como una forma de colonialismo lingüístico. Todo ello, además de criticar al Gobierno de Claudia Sheinbaum e insistir en que México "es muy país profundamente violento y peligroso", a pesar de haber pasado tres días de vacaciones en la Riviera Maya, como reportó una parte de la prensa española. Paralelamente, la vocera del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, María del Mar Espinar Mesa-Moles, acusó que, a pesar de que Ayuso canceló su gira abruptamente, permaneció en la Riviera Maya todo el fin de semana "a costa de los madrileños".Pese a los señalamientos en su contra, apenas regresó a España, Ayuso ofreció una entrevista televisiva en la que acusó a los Gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Pedro Sánchez de abandonarla y de poner en riesgo su vida y la de su equipo.La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se limitó a responder: "No creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá".Repercusiones en la relación bilateral La gira por México de Isabel Díaz Ayuso no trascenderá ni tendrá un impacto negativo en la relación bilateral, que recién empieza a normalizarse tras siete años de enfriamiento debido, entre otras cosas, a la negativa de la Corona española a pedir disculpas públicas por la colonización de los pueblos americanos y la pérdida de privilegios en Méxco de compañías españolas como Iberdrola. Así lo considera en entrevista con Sputnik Jaime Ferri, politólogo y académico adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, quien señala también que es indudable que el comportamiento de Ayuso "deteriora, por así decirlo, la imagen de España y sus gobernantes, que no saben estar a la altura" de la política exterior oficial, que es competencia exclusiva del Gobierno de la nación.Por consiguiente, sostuvo que, para la gente común, la mandataria madrileña no sale fortalecida tras este episodio, "pero para la gente muy beligerante políticamente y en posiciones muy conservadoras, cualquier cosa vale con tal de denigrar al que debiera ser adversario y se trata como enemigo".Ayuso consiguió que se hable de ellaA pesar de sus numerosos tropiezos, la mandataria local consiguió "estar en los medios [de comunicación], que se hable de ella, aunque no siempre se hable bien", observó Ferri."[Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum] no tienen la culpa de que ella haya intentado, de alguna forma, manipular la historia con el homenaje a Hernán Cortés y también manipular a la opinión pública con esa visión de que ha estado en peligro, ella y su equipo", añadió.De ese modo, Ferri consideró que Ayuso busca debilitar las buenas relaciones existentes entre ambos Gobiernos, "poner todas estas piedras en el camino", aún cuando no es lo que corresponde a una persona con su cargo, como parte de una estrategia de comunicación política similar a la del presidente estadounidense, Donald Trump, para convertirse en un referente."La política de comunicación de Trump, por ejemplo, es de ese estilo también y parece ser que le rinde beneficios", observó Ferri.

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