https://noticiaslatam.lat/20250929/sheinbaum-se-ha-plantado-frente-a-trump-en-su-primer-ano-de-gobierno-dice-analista-1166684594.html

Sheinbaum "se ha plantado frente a Trump" en su primer año de Gobierno, dice analista

Sheinbaum "se ha plantado frente a Trump" en su primer año de Gobierno, dice analista

Sputnik Mundo

Este 1º de octubre, Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta de México. Durante este lapso, la mandataria ha enfrentado una compleja relación con... 29.09.2025, Sputnik Mundo

2025-09-29T20:45+0000

2025-09-29T20:45+0000

2025-09-29T20:45+0000

américa latina

eeuu

méxico

gobierno de méxico

💬 opinión y análisis

política

donald trump

claudia sheinbaum

seguridad

casa blanca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1d/1167005088_0:26:1500:870_1920x0_80_0_0_524244cea59eb4069904e144039a3c94.jpg

A casi un año de haber tomado protesta como la primera mujer presidenta del país, la mandataria mexicana, Sheinbaum, goza de un alto nivel de popularidad. El 79% de la población aprueba su gestión, de acuerdo con una encuesta de Enkoll, publicada a inicios de septiembre. Según el estudio, el 65% de los mexicanos dijo tener mucha, o algo de confianza, en el manejo de Sheinbaum respecto a la relación con EEUU y el presidente Donald Trump quien, desde su regreso a la Casa Blanca, ha implementado una fuerte política migratoria, así como arancelaria contra varios países, entre ellos, México, su principal socio comercial.Sputnik conversó con analistas sobre cómo ha sido la relación entre ambas naciones durante este primer año del sexenio de Sheinbaum. Migración: "Una política nacionalista por parte de EEUU"La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería de México, Vanessa Calva Ruiz, destacó que, hasta el 20 de agosto, se habían brindado más de 13.100 asesorías legales a connacionales.Asimismo, las autoridades estadounidenses informaron en agosto de este año sobre la reducción drástica de los cruces irregulares en la frontera. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en los primeros nueve meses del año habían sido detenidos 300.000 migrantes irregulares. Según la Administración del país norteamericano, esto se debe a las detenciones masivas y a la política antiinmigrante en general, que funciona como medida disuasoria.En entrevista con Sputnik, Irwing Rico, maestro en Relaciones Internacionales y académico de la UNAM, advirtió que la actual política del Gobierno de EEUU en esta materia está basada más en mantener un discurso nacionalista y nativista que lograr realmente un control migratorio. El experto refirió que este podría ser el punto en el que ambos países han tenido la mayor cantidad de tensiones. Y es que, mientras que EEUU emprende violentas redadas, el Gobierno mexicano ha mantenido un discurso en defensa a quienes migran y su importancia en la economía de ambas naciones. Juan Carlos Barrón, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, dijo en charla con este medio que la agenda en materia de migración que se impulsa desde la Casa Blanca es "violenta y excluyente". Y es que, abundó, las detenciones han sido arbitrarias y basadas en el fenotipo de las personas. Pero además de la afrenta que representa la política migratoria de Trump para los derechos de los migrantes, el experto señaló que también enmarca la crisis que atraviesa la nación norteamericana.Economía: un panorama complejoDe esa manera, México conservó su posición como principal proveedor de bienes al mercado estadounidense, por encima de Canadá y China. Los últimos números se dan en un contexto caracterizado por la tensión en el comercio bilateral, debido a la imposición de aranceles por parte de Washington.Según Barrón, al inicio del Gobierno actual en EEUU, México —al igual que el resto del mundo— se vio azotado por una incertidumbre económica por los designios de Washington. No obstante, el analista consideró que el país ha sabido sobreponerse a las circunstancias. De acuerdo con un estudio realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los países con menor "exposición" a las políticas arancelarias de EEUU son China, India, Japón y Malasia.A pesar de que México comparte una frontera de 3.000 kilómetros con EEUU, el país latinoamericano se encuentra más fortalecido en comparación a naciones como Canadá, esto ante un posible "efecto dominó" de estas medidas.México, apuntó Rico, se encuentra en meses clave rumbo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre el país latinoamericano, EEUU y Canadá (T-MEC), un proceso que, de acuerdo con las mismas autoridades, no se antoja fácil. Ante ello, el experto aseveró que el T-MEC ha sido históricamente un acuerdo lleno de contradicciones. Y es que, explicó, a pesar de la importancia que tiene México en las cadenas de producción de EEUU, la ciudadanía poco se ha visto beneficiada. De los más de 264.000 millones de dólares que México envió al mercado estadounidense, solo 123.538 (46%) ingresaron bajo los beneficios arancelarios del acuerdo comercial. Esto quiere decir que más de la mitad del comercio bilateral sigue operando fuera del marco preferencial del tratado.Seguridad: "Existe una buena defensa de la soberanía" Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha señalado al crimen organizado en México como el responsable de la crisis de salud que enfrenta el país por consumo de fentanilo. Con este argumento, desde enero de este año, Washington designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Dicha medida ha dado paso a planteos como el hecho por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que propuso atacar militarmente territorio mexicano, pero la propuesta fue rechazada por la Casa Blanca, reveló un reporte de The Washington Post. Asimismo, el mismo presidente estadounidense ha comentado en diversas ocasiones que ha propuesto a su homóloga mexicana el envío de tropas de EEUU al país, algo a lo que la mandataria se ha negado. Al respecto, Rico ponderó que, en materia de seguridad bilateral, Washington "ha emprendido una política muy agresiva". Y es que, dijo, dichas acciones más que la operación conjunta busca "también la injerencia, como ya lo hemos visto en el pasado, en América Latina".Con él coincide Barrón, quien agregó que, históricamente, ha sido complicado para los dos países mantener una colaboración de iguales en el tema se seguridad. Esto porque "está en el ADN" estadounidense las acciones injerencistas como las que, consideró, el país podría estar realizando en Venezuela. Ambos expertos coinciden en que la contestación de México ante la política de seguridad de su vecino del norte ha sido "buena", en el sentido de que apela a la defensa de la soberanía. "El discurso soberanista de México es correcto, me parece que sí debe ser así y seguir así, pero es innegable que ha cedido a varias presiones", ponderó Rico, quien recordó que el país latinoamericano ha tenido que enviar miles de elementos de la Guardia Nacional a su frontera norte, además de las múltiples extradiciones de capos del narcotráfico a territorio estadounidense.De acuerdo con Barrón, la contestación de México hacia EEUU "ha funcionado bastante bien", además de que ha servido para que la presidenta mexicana tenga una proyección en el extranjero.

https://noticiaslatam.lat/20250921/1166715685.html

https://noticiaslatam.lat/20240919/gobierno-de-mexico-considera-que-no-ha-avanzado-dialogo-con-eeuu-sobre-migracion-1157624021.html

https://noticiaslatam.lat/20250916/1166538462.html

https://noticiaslatam.lat/20250910/1166332578.html

https://noticiaslatam.lat/20250627/un-golpe-claro-y-anunciado-que-motiva-a-eeuu-a-sacudir-el-sistema-financiero-de-mexico-1163850408.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

eeuu, méxico, gobierno de méxico, 💬 opinión y análisis, política, donald trump, claudia sheinbaum, seguridad, casa blanca