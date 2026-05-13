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Esta es la causa por la que la cuarentena por hantavirus es una de las más extensas
Esta es la causa por la que la cuarentena por hantavirus es una de las más extensas
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La cuarentena de 42 días establecida para las personas que estuvieron a bordo del barco MV Hondius se ha convertido en una de las más prolongadas aplicadas en... 13.05.2026, Sputnik Mundo
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El largo período de aislamiento supera ampliamente el aplicado durante brotes de COVID-19, ébola o del coronavirus SARS-CoV-2, y responde al comportamiento epidemiológico del hantavirus, cuyo tiempo de incubación puede extenderse entre una y seis semanas.Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó un riesgo pandémico por el brote de hantavirus detectado en la embarcación.Hasta el momento, España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han reportado ciudadanos infectados tras la detección del brote a bordo de la embarcación.En España, los ciudadanos repatriados fueron trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad, utilizando equipos de protección completos y permaneciendo posteriormente en aislamiento sanitario controlado.El inmunólogo Alfredo Corell citado por ABC Sevilla, calificó el operativo español como un protocolo de "superprotección", al considerar que las autoridades aplicaron medidas incluso por encima de lo estrictamente necesario.Mientras España mantiene cuarentenas de hasta 42 días bajo supervisión hospitalaria, otros países han optado por periodos más cortos o aislamiento domiciliario, como Francia, Países Bajos y Estados Unidos.Pese a las diferencias entre protocolos, el especialista insistió en que el hantavirus posee una "capacidad pandémica cero", ya que el contagio requiere contactos estrechos y prolongados, por lo que las autoridades sanitarias internacionales consideran bajo el riesgo para la salud global.Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que las cuarentenas deben mantenerse hasta el 21 de junio, tomando como referencia el 10 de mayo como última fecha de contacto con personas infectadas.
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Esta es la causa por la que la cuarentena por hantavirus es una de las más extensas

10:45 GMT 13.05.2026
© AP Photo / Manu FernandezHantavirus
Hantavirus - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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La cuarentena de 42 días establecida para las personas que estuvieron a bordo del barco MV Hondius se ha convertido en una de las más prolongadas aplicadas en los últimos años ante una enfermedad infecciosa.
El largo período de aislamiento supera ampliamente el aplicado durante brotes de COVID-19, ébola o del coronavirus SARS-CoV-2, y responde al comportamiento epidemiológico del hantavirus, cuyo tiempo de incubación puede extenderse entre una y seis semanas.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó un riesgo pandémico por el brote de hantavirus detectado en la embarcación.
Hasta el momento, España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han reportado ciudadanos infectados tras la detección del brote a bordo de la embarcación.
En España, los ciudadanos repatriados fueron trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad, utilizando equipos de protección completos y permaneciendo posteriormente en aislamiento sanitario controlado.
Personal sanitario con equipo de protección evacua a pacientes del crucero MV Hondius a una ambulancia - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
América Latina
"A Argentina va a costarle haber dejado la OMS" de cara al brote de hantavirus, dice un infectólogo
9 de mayo, 00:17 GMT
El inmunólogo Alfredo Corell citado por ABC Sevilla, calificó el operativo español como un protocolo de "superprotección", al considerar que las autoridades aplicaron medidas incluso por encima de lo estrictamente necesario.
Mientras España mantiene cuarentenas de hasta 42 días bajo supervisión hospitalaria, otros países han optado por periodos más cortos o aislamiento domiciliario, como Francia, Países Bajos y Estados Unidos.
Pese a las diferencias entre protocolos, el especialista insistió en que el hantavirus posee una "capacidad pandémica cero", ya que el contagio requiere contactos estrechos y prolongados, por lo que las autoridades sanitarias internacionales consideran bajo el riesgo para la salud global.
Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que las cuarentenas deben mantenerse hasta el 21 de junio, tomando como referencia el 10 de mayo como última fecha de contacto con personas infectadas.
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