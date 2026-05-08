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La amenaza del hantavirus: ¿en qué consiste y cómo se transmite?

La amenaza del hantavirus: ¿en qué consiste y cómo se transmite?

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Con al menos tres fallecidos y varios pasajeros afectados, el reciente brote registrado a bordo del crucero MV Hondius ha puesto nuevamente el foco sobre esa... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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¿Cómo empezó todo? El crucero MV Hondius, con casi 150 personas a bordo, partió de la ciudad argentina de Ushuaia el 1 de abril con destino a Cabo Verde. La ruta incluía la Antártida, las Islas Malvinas, Georgia del Sur y otras islas remotas del Atlántico Sur. A continuación, el buque se dirigió a través del Atlántico hacia África. Una de las paradas fue la isla de Santa Elena, tras lo cual el crucero se aproximó a Cabo Verde, donde fue detenido debido a un brote de hantavirus a bordo. El Ministerio de Salud de Argentina confirmó la existencia de 8 casos de la enfermedad entre los pasajeros y la tripulación del barco, tres de los cuales fallecieron.¿Un barco portador del virus?Por el momento no hay confirmación de si estas personas se contagiaron antes de subir a bordo, durante el viaje o directamente en el crucero, informan desde el Gobierno argentino.Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud argentino informó que la pareja de turistas neerlandeses fallecida por hantavirus había recorrido durante varios meses Argentina y Chile, además de Uruguay, antes de embarcar en Ushuaia."Se trata de un evento grave, pero contenido"La Organización Mundial de Salud (OMS) reaccionó de inmediato ante la amenaza de una nueva pandemia, calmando el revuelo provocado por el nuevo brote de hantavirus.No obstante, la OMS sigue vigilando de cerca la situación a bordo del crucero.¿Un nuevo COVID?En las palabras del director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el actual brote de hantavirus no presenta similitudes con el inicio de la pandemia de COVID-19 y el riesgo global sigue siendo bajo.Al mismo tiempo, el jefe de la OMS informó que tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus fueron evacuados del barco MV Hondius para recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con el ente.Mientras tanto, el crucero se dirige a las Islas Canarias, donde se espera que atraque para evacuar a los pasajeros que quedan a bordo, informan desde el Ministerio de Sanidad de España.Luego de la confirmación de los casos de infección por hantavirus a bordo del buque MV Hondius, la autoridad sanitaria argentina puso en marcha los mecanismos de cooperación internacional, enviando material para realizar 2.500 pruebas de diagnóstico, y reforzó la vigilancia epidemiológica con el fin de facilitar la investigación del brote.¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente a través de roedores infectados. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas con la orina, la saliva o los excrementos de estos animales, alertan desde el Gobierno de Argentina.El virus puede provocar síntomas graves, en particular problemas respiratorios y cardiovasculares, y en los casos más serios puede terminar con la muerte.¿Cuáles son sus síntomas?El hantavirus provoca una enfermedad que comienza como una gripe común, pero en algunos casos se agrava rápidamente.Síntomas más comunes:🔶 Fiebre alta (más de 38 °C)🔶 Dolor muscular🔶 Escalofríos🔶 Dolor de cabeza🔶 Náuseas y vómitos🔶 Dolor en el abdomen🔶 DiarreaEn casos más graves (cuando afecta los pulmones y el corazón):🔶 Dificultad para respirar🔶 Sensación de falta de aire🔶 Debilidad extrema🔶 Posible caída de la presión arterialEn general, al inicio parece una gripe fuerte, pero si empeora rápidamente y aparece dificultad para respirar, es una señal de alarma y se necesita atención médica urgente.A día de hoy no existe un tratamiento específico contra el hantavirus. Los médicos no disponen de medicamentos capaces de eliminar este virus de forma específica, por lo que se centran en la terapia de apoyo.Si se acude a tiempo al médico y se sigue el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes logran sanar. La recuperación puede llevar desde unas semanas hasta varios meses.

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