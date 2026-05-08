Argentina desafía a la OMS tras brote de hantavirus

La respuesta llega luego de que el organismo internacional afirmara que la seguridad sanitaria global requiere universalidad. Buenos Aires insistió en que su decisión "no cambia" y acusó al organismo internacional de "anteponer la política a la evidencia".La cartera que dirige el ministro Mario Lugones informó además que "hasta el momento no se identificaron casos asociados en el país", y defendió que la salud de sus ciudadanos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias.Hace unas horas, el propio ministerio reconoció que no puede determinar el origen del brote de hantavirus que desencadenó el contagio en el buque holandés. Argentina detectó en el transcurso de este año 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada, en julio de 2025, el total de afectados asciende a 101 personas.
El Gobierno de Javier Milei rechazó los llamados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que Argentina reconsidere su salida del organismo, en medio del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.
"El país no necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros Estados", señaló el Ministerio de Salud, que defendió la capacidad sanitaria y técnica nacional para enfrentar emergencias. La Administración Milei aseguró que mantiene el monitoreo epidemiológico y la cooperación regional sin "subordinación política".
La respuesta llega luego de que el organismo internacional afirmara que la seguridad sanitaria global requiere universalidad. Buenos Aires insistió en que su decisión "no cambia" y acusó al organismo internacional de "anteponer la política a la evidencia".
La cartera que dirige el ministro Mario Lugones informó además que "hasta el momento no se identificaron casos asociados en el país", y defendió que la salud de sus ciudadanos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias.
"Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano", desafió.
Hace unas horas, el propio ministerio reconoció que no puede determinar el origen del brote de hantavirus que desencadenó el contagio en el buque holandés. Argentina detectó en el transcurso de este año 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada, en julio de 2025, el total de afectados asciende a 101 personas.
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