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Argentina desafía a la OMS tras brote de hantavirus

Argentina desafía a la OMS tras brote de hantavirus

Sputnik Mundo

El Gobierno de Javier Milei rechazó los llamados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que Argentina reconsidere su salida del organismo, en medio... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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La respuesta llega luego de que el organismo internacional afirmara que la seguridad sanitaria global requiere universalidad. Buenos Aires insistió en que su decisión "no cambia" y acusó al organismo internacional de "anteponer la política a la evidencia".La cartera que dirige el ministro Mario Lugones informó además que "hasta el momento no se identificaron casos asociados en el país", y defendió que la salud de sus ciudadanos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias.Hace unas horas, el propio ministerio reconoció que no puede determinar el origen del brote de hantavirus que desencadenó el contagio en el buque holandés. Argentina detectó en el transcurso de este año 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada, en julio de 2025, el total de afectados asciende a 101 personas.

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