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¿Cuáles son las naciones con casos de hantavirus?
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Tras confirmarse que una mujer francesa y un hombre estadounidense que viajaban en el crucero MV Hondius afectado por un brote del virus presentaron síntomas... 12.05.2026, Sputnik Mundo
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Países BajosDos ornitólogos holandeses, identificados como los pacientes cero, fallecieron a causa del virus. Según los reportes de prensa, el hombre de 70 años presentó síntomas el 6 de abril y perdió la vida cinco días después.Su cuerpo fue desembarcado en la isla Santa Elena, durante la escala que realizó el MV Hondius entre el 22 y el 24 de abril. Sin embargo, no ha sido sometido a las pruebas pertinentes, por lo que se considera un "caso probable".Su esposa, de 69 años, abandonó el crucero durante la escala porque se sentía enferma y el 25 de abril, durante un vuelo con destino a Johannesburgo, su estado de salud empeoró. Falleció un día después en el hospital. El 4 de mayo se confirmó que se contagió de hantavirus.El médico del barco, de la misma nacionalidad, presentó síntomas el 30 de abril y, el 6 de mayo, una prueba confirmó el diagnóstico. Desde entonces fue trasladado a Países Bajos, en donde fue aislado y se reporta como estable.Reino UnidoHay dos pasajeros británicos confirmados y un tercero como caso probable. De acuerdo con los medios de comunicación que han reportado los casos, uno de ellos se sintió mal el 24 de abril, por lo que, tres días después, fue evacuado desde la isla de Ascensión, en el Atlántico, a Sudáfrica, en donde se confirmó el hantavirus.El segundo paciente, un trabajador del crucero, dio a conocer que tenía síntomas el 27 de abril y el 6 de mayo se confirmó la enfermedad. Fue evacuado a Países Bajos al día siguiente, en donde se reporta como estable.El tercer caso probable desembarcó el 14 de abril en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, en donde fue puesto en aislamiento. El 28 de abril, dicho pasajero informó que presentaba síntomas, por lo que fue clasificado como "caso probable".AlemaniaUna mujer de nacionalidad alemana presentó fiebre el 28 de abril y, tras desarrollar neumonía, perdió la vida el 2 de mayo a bordo de la embarcación. En una prueba realizada post mortem, se confirmó la infección por el virus.De acuerdo con los reportes de prensa, su cuerpo permanece a bordo del barco, que zarpará a Países Bajos desde la isla española de Tenerife la tarde del 11 de mayo.SuizaUn hombre suizo desembarcó en Santa Elena el 22 de abril y, cinco días después, tomó un vuelo hacia Suiza a través de Sudáfrica y Catar.El 1 de mayo presentó síntomas y, al llegar a su país, fue puesto en aislamiento y se confirmó la enfermedad.FranciaUna mujer presentó síntomas el 10 de mayo, por lo que fue repatriada a su país, en donde dio positivo y fue aislada. Las autoridades francesas informaron que su estado de salud se "deterioró" por la noche, por lo que se encuentra en cuidados intensivos.Además, la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, explicó que fueron detectados 22 franceses que tuvieron contacto, por lo que serán puestos en aislamiento.EEUUEntre los 17 estadounidenses a bordo del MV Hondius, uno dio positivo a hantavirus y uno más tiene síntomas "leves", según dio a conocer el 10 de mayo el Departamento de Salud de dicho país norteamericano.EspañaUn pasajero español que fue puesto en aislamiento en el hospital Gómez Ulla, ubicado en Madrid, dio positivo provisional a hantavirus en la primera prueba PCR.
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¿Cuáles son las naciones con casos de hantavirus?

07:35 GMT 12.05.2026
© AP Photo / Arturo RodriguezLos pasajeros son rociados con desinfectante por funcionarios del gobierno español antes de abordar un avión tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife, en las Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Arturo Rodríguez)
Los pasajeros son rociados con desinfectante por funcionarios del gobierno español antes de abordar un avión tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife, en las Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Arturo Rodríguez) - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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Tras confirmarse que una mujer francesa y un hombre estadounidense que viajaban en el crucero MV Hondius afectado por un brote del virus presentaron síntomas de la enfermedad durante el vuelo de repatriación, suman seis naciones con casos confirmados de la enfermedad. Además, un séptimo país presenta un reporte aún no verificado.

Países Bajos

Dos ornitólogos holandeses, identificados como los pacientes cero, fallecieron a causa del virus. Según los reportes de prensa, el hombre de 70 años presentó síntomas el 6 de abril y perdió la vida cinco días después.
Su cuerpo fue desembarcado en la isla Santa Elena, durante la escala que realizó el MV Hondius entre el 22 y el 24 de abril. Sin embargo, no ha sido sometido a las pruebas pertinentes, por lo que se considera un "caso probable".
Su esposa, de 69 años, abandonó el crucero durante la escala porque se sentía enferma y el 25 de abril, durante un vuelo con destino a Johannesburgo, su estado de salud empeoró. Falleció un día después en el hospital. El 4 de mayo se confirmó que se contagió de hantavirus.
El médico del barco, de la misma nacionalidad, presentó síntomas el 30 de abril y, el 6 de mayo, una prueba confirmó el diagnóstico. Desde entonces fue trasladado a Países Bajos, en donde fue aislado y se reporta como estable.
Personal sanitario con equipo de protección evacua a pacientes del crucero MV Hondius a una ambulancia - Sputnik Mundo, 1920, 09.05.2026
América Latina
"A Argentina va a costarle haber dejado la OMS" de cara al brote de hantavirus, dice un infectólogo
9 de mayo, 00:17 GMT

Reino Unido

Hay dos pasajeros británicos confirmados y un tercero como caso probable. De acuerdo con los medios de comunicación que han reportado los casos, uno de ellos se sintió mal el 24 de abril, por lo que, tres días después, fue evacuado desde la isla de Ascensión, en el Atlántico, a Sudáfrica, en donde se confirmó el hantavirus.
El segundo paciente, un trabajador del crucero, dio a conocer que tenía síntomas el 27 de abril y el 6 de mayo se confirmó la enfermedad. Fue evacuado a Países Bajos al día siguiente, en donde se reporta como estable.
El tercer caso probable desembarcó el 14 de abril en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, en donde fue puesto en aislamiento. El 28 de abril, dicho pasajero informó que presentaba síntomas, por lo que fue clasificado como "caso probable".

Alemania

Una mujer de nacionalidad alemana presentó fiebre el 28 de abril y, tras desarrollar neumonía, perdió la vida el 2 de mayo a bordo de la embarcación. En una prueba realizada post mortem, se confirmó la infección por el virus.
De acuerdo con los reportes de prensa, su cuerpo permanece a bordo del barco, que zarpará a Países Bajos desde la isla española de Tenerife la tarde del 11 de mayo.

Suiza

Un hombre suizo desembarcó en Santa Elena el 22 de abril y, cinco días después, tomó un vuelo hacia Suiza a través de Sudáfrica y Catar.
El 1 de mayo presentó síntomas y, al llegar a su país, fue puesto en aislamiento y se confirmó la enfermedad.
Vista aérea del crucero holandés MV Hondius fondeado en el Atlántico, frente a las costas de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
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La amenaza del hantavirus: ¿en qué consiste y cómo se transmite?
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Francia

Una mujer presentó síntomas el 10 de mayo, por lo que fue repatriada a su país, en donde dio positivo y fue aislada. Las autoridades francesas informaron que su estado de salud se "deterioró" por la noche, por lo que se encuentra en cuidados intensivos.
Además, la ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, explicó que fueron detectados 22 franceses que tuvieron contacto, por lo que serán puestos en aislamiento.

EEUU

Entre los 17 estadounidenses a bordo del MV Hondius, uno dio positivo a hantavirus y uno más tiene síntomas "leves", según dio a conocer el 10 de mayo el Departamento de Salud de dicho país norteamericano.

España

Un pasajero español que fue puesto en aislamiento en el hospital Gómez Ulla, ubicado en Madrid, dio positivo provisional a hantavirus en la primera prueba PCR.
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