Detienen a un ucraniano sospechoso de coordinar sabotajes en los gasoductos Nord Stream

Detienen a un ucraniano sospechoso de coordinar sabotajes en los gasoductos Nord Stream

En la noche del 20 al 21 de agosto, fue detenido en Italia el ucraniano Sergei K., involucrado en el sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2... 21.08.2025, Sputnik Mundo

Agrega que el sospechoso está acusado de complicidad en la organización de una explosión, sabotaje inconstitucional y destrucción de estructuras de edificios. De acuerdo con la orden de arresto, a Serguéi se le imputa que formaba parte de un grupo que, en septiembre de 2022, colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerca de la isla danesa de Bornholm. Según la información disponible, el sospechoso fue uno de los coordinadores de la operación. Él y sus cómplices utilizaron un velero para transportarse, alquilado previamente a una empresa alemana a través de intermediarios, utilizando documentos falsificados, y se embarcaron en la ciudad alemana de Rostock. "El velero había sido alquilado previamente a una empresa alemana por intermediarios con documentos falsificados. Los artefactos explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022. Como resultado de las explosiones, ambos gasoductos resultaron gravemente dañados", resume.La Fiscalía señaló que tras su extradición desde Italia, el sospechoso será llevado ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Alemania.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.

