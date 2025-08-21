https://noticiaslatam.lat/20250821/detienen-a-un-ucraniano-sospechoso-de-coordinar-sabotajes-en-los-gasoductos-nord-stream--1165706155.html
Detienen a un ucraniano sospechoso de coordinar sabotajes en los gasoductos Nord Stream
Detienen a un ucraniano sospechoso de coordinar sabotajes en los gasoductos Nord Stream
Sputnik Mundo
En la noche del 20 al 21 de agosto, fue detenido en Italia el ucraniano Sergei K., involucrado en el sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2... 21.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-21T10:13+0000
2025-08-21T10:13+0000
2025-08-21T11:25+0000
internacional
nord stream
📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream
gas
energía
rusia
🌍 europa
alemania
italia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165707290_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6465cf72c3673626ded098492dc85354.jpg
Agrega que el sospechoso está acusado de complicidad en la organización de una explosión, sabotaje inconstitucional y destrucción de estructuras de edificios. De acuerdo con la orden de arresto, a Serguéi se le imputa que formaba parte de un grupo que, en septiembre de 2022, colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerca de la isla danesa de Bornholm. Según la información disponible, el sospechoso fue uno de los coordinadores de la operación. Él y sus cómplices utilizaron un velero para transportarse, alquilado previamente a una empresa alemana a través de intermediarios, utilizando documentos falsificados, y se embarcaron en la ciudad alemana de Rostock. "El velero había sido alquilado previamente a una empresa alemana por intermediarios con documentos falsificados. Los artefactos explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022. Como resultado de las explosiones, ambos gasoductos resultaron gravemente dañados", resume.La Fiscalía señaló que tras su extradición desde Italia, el sospechoso será llevado ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Alemania.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.
https://noticiaslatam.lat/20250811/la-ue-dice-que-no-quiere-mas-gas-ruso-pero-lo-compra-mas-que-nunca-1165380057.html
alemania
italia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/15/1165707290_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a7130f768cadf8c6d74fcf57f3a93793.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nord stream, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, gas, energía, rusia, 🌍 europa, alemania, italia
nord stream, 📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream, gas, energía, rusia, 🌍 europa, alemania, italia
Detienen a un ucraniano sospechoso de coordinar sabotajes en los gasoductos Nord Stream
10:13 GMT 21.08.2025 (actualizado: 11:25 GMT 21.08.2025)
En la noche del 20 al 21 de agosto, fue detenido en Italia el ucraniano Sergei K., involucrado en el sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en 2022, reportó la Fiscalía alemana. Lo acusan de contribuir en la organización de la detonación de la instalación energética, precisó.
"La Fiscalía Federal Alemana ordenó esta noche [de 20 al 21 de agosto], en virtud de una Orden de Detención Europea emitida por el juez de instrucción del Tribunal Supremo Federal el 18 de agosto de 2025, la detención del ciudadano ucraniano Serguéi K. en la provincia de Rímini", indica el comunicado.
Agrega que el sospechoso está acusado de complicidad en la organización de una explosión, sabotaje inconstitucional y destrucción de estructuras de edificios. De acuerdo con la orden de arresto, a Serguéi se le imputa que formaba parte de un grupo que, en septiembre de 2022, colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, cerca de la isla danesa de Bornholm.
Según la información disponible, el sospechoso fue uno de los coordinadores de la operación. Él y sus cómplices utilizaron un velero para transportarse, alquilado previamente a una empresa alemana a través de intermediarios, utilizando documentos falsificados, y se embarcaron en la ciudad alemana de Rostock.
"El velero había sido alquilado previamente a una empresa alemana por intermediarios con documentos falsificados. Los artefactos explosivos detonaron el 26 de septiembre de 2022. Como resultado de las explosiones, ambos gasoductos resultaron gravemente dañados", resume.
La Fiscalía señaló que tras su extradición desde Italia, el sospechoso será llevado ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Alemania.
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje
con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.
Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas
bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.