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Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin
Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin
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Un viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nación euroasiática aún no está contemplado, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 12.05.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, el mandatario estadounidense expresó que no descartaba visitar Rusia durante este año.
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Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin

21:23 GMT 12.05.2026
© Foto : AP / Alex Brandon, Pool / Alexander KazakovEl presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
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Un viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nación euroasiática aún no está contemplado, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"No. Esa visita no está actualmente en la agenda", respondió Peskov en respuesta a la pregunta de Sputnik de si el Kremlin está trabajando en alguna preparación para la visita de Trump a suelo ruso.
Donald Trump, el presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 29.04.2026
Internacional
Trump valora positivamente la conversación sostenida con Putin
29 de abril, 22:03 GMT
Previamente, el mandatario estadounidense expresó que no descartaba visitar Rusia durante este año.
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