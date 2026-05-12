https://noticiaslatam.lat/20260512/una-visita-de-trump-a-rusia-no-esta-en-la-agenda-actualmente-dice-el-kremlin-1173432399.html

Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin

Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin

Sputnik Mundo

Un viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nación euroasiática aún no está contemplado, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 12.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-12T21:23+0000

2026-05-12T21:23+0000

2026-05-12T21:23+0000

internacional

política

donald trump

dmitri peskov

eeuu

kremlin

vladímir putin

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/1d/1173274557_0:40:1500:884_1920x0_80_0_0_194acc6184ba30951caf4db79e8e2e41.jpg

Previamente, el mandatario estadounidense expresó que no descartaba visitar Rusia durante este año.

https://noticiaslatam.lat/20260429/trump-valora-positivamente-la-conversacion-sostenida-con-putin-1173276260.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, dmitri peskov, eeuu, kremlin, vladímir putin, rusia