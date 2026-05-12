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Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin
Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin
Sputnik Mundo
Un viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nación euroasiática aún no está contemplado, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 12.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-12T21:23+0000
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Previamente, el mandatario estadounidense expresó que no descartaba visitar Rusia durante este año.
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Una visita de Trump a Rusia "no está en la agenda actualmente", dice el Kremlin
Un viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nación euroasiática aún no está contemplado, comentó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"No. Esa visita no está actualmente en la agenda", respondió Peskov en respuesta a la pregunta de Sputnik de si el Kremlin está trabajando en alguna preparación para la visita de Trump a suelo ruso.
Previamente, el mandatario estadounidense expresó que no descartaba visitar Rusia durante este año.
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