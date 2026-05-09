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Putin explica en qué caso podría reunirse con Zelenski

Putin explica en qué caso podría reunirse con Zelenski

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que está dispuesto a reunirse con Volodímir Zelenski no solo en Rusia, sino también en un tercer país, pero... 09.05.2026, Sputnik Mundo

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"Podríamos reunirnos en un tercer país, pero solo en el caso de que se alcancen acuerdos definitivos sobre un tratado de paz, que debe estar pensado para una perspectiva histórica a largo plazo, con el fin de participar en ese acto o de firmar algo, pero debe ser un punto definitivo, no las negociaciones en sí mismas", subrayó Vladímir Putin a los periodistas tras las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú.Sputnik te trae en vivo el mensaje del mandatario ruso.Al mismo tiempo, Vladímir Putin señaló que Rusia valora los esfuerzos de mediación de EEUU en el conflicto ucraniano, pero la solución del problema es, ante todo, una cuestión que incumbe a Moscú y a Kiev,En este contexto, señaló que, como resultado de las discusiones, surgió la propuesta del mandatario estadounidense de extender la tregua por dos días adicionales del 9 al 11 de mayo y de llevar a cabo un intercambio de prisioneros durante esos dos días."Aceptamos esta propuesta de inmediato, sobre todo porque, en mi opinión, es una propuesta justificada, dictada por consideraciones de respeto a nuestra victoria común sobre el nazismo, y que claramente tiene un carácter humanitario", añadió el jefe de Estado ruso.En sus palabras, el 5 de mayo Rusia envió a Ucrania una propuesta de intercambio de 500 prisioneros. Sin embargo, afirmó que Kiev no se mostró dispuesto al canje. Explicó que Ucrania planteó inicialmente la posibilidad de reducir la cifra a 200 soldados y luego la parte ucraniana "desapareció del radar" y comunicó que no estaba preparada para realizar el intercambio."Ya se envió toda una lista, de 500 personas, y por supuesto lo acogimos con satisfacción, estábamos preparados para hacerlo y lo hicimos, y además prolongamos el alto el fuego dos días más con la esperanza de realizar el intercambio. Espero que al final lo logremos", señaló.Asimismo, el presidente ruso recordo que en caso de intentos de interrumpir las celebraciones del 9 de mayo, Moscú lanzaría un ataque de represalia contra Kiev."Como saben, anteriormente el Ministerio de Defensa [de Rusia] hizo una declaración. Es bien conocido que, en caso de intentos de sabotear nuestros actos festivos, nos veríamos obligados a responder con ataques, incluidos ataques masivos con misiles contra el centro de Kiev", subrayó.Sin embargo, el presidente indicó que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin. Asimismo, acusó a políticos occidentales de haber engañado a Rusia en su intento de utilizar a Ucrania como herramienta para alcanzar sus propios objetivos geopolíticos. En este contexto, precisó que empezaron a hacerlo con la expansión de la OTAN hacia el Este a principios de los años 90. No obstante, Vladímir Putin expresó su esperanza de que Rusia y Europa restablezcan finalmente sus relaciones.Además, el mandatario ruso señaló que considera al excanciller alemán (1998-2005) Gerhard Schroder como el negociador preferido para el diálogo entre Rusia y Europa.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, son proteger a la población de Donbás de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países.

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