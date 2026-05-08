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Trump afirma que Rusia y Ucrania habrían acordado un alto el fuego de 3 días

Trump afirma que Rusia y Ucrania habrían acordado un alto el fuego de 3 días

Sputnik Mundo

Esta tregua, que se extenderá del 9 al 11 de mayo, incluirá la suspensión de toda actividad bélica, así como un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra por... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Kiev declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.

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