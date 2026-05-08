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Trump afirma que Rusia y Ucrania habrían acordado un alto el fuego de 3 días
Trump afirma que Rusia y Ucrania habrían acordado un alto el fuego de 3 días
Sputnik Mundo
Esta tregua, que se extenderá del 9 al 11 de mayo, incluirá la suspensión de toda actividad bélica, así como un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra por... 08.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-08T18:41+0000
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Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Kiev declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
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Trump afirma que Rusia y Ucrania habrían acordado un alto el fuego de 3 días
Esta tregua, que se extenderá del 9 al 11 de mayo, incluirá la suspensión de toda actividad bélica, así como un intercambio de 1.000 prisioneros de guerra por cada parte, escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en la red Truth Social.