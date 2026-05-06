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Los ataques de Ucrania contra Rusia, pese a declarar una tregua, revelan "la verdadera cara del régimen de Kiev", indica experto

Los ataques de Ucrania contra Rusia, pese a declarar una tregua, revelan "la verdadera cara del régimen de Kiev", indica experto

Sputnik Mundo

Los recientes ataques de Ucrania contra Rusia utilizando cientos de drones, a pesar del alto el fuego declarado por Moscú con motivo del Día de la Victoria... 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T18:15+0000

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"[Volodímir] Zelenski es plenamente consciente de que el fin de la guerra será el momento en que tendrá que pagar por su futuro político, ya que cometió el error de continuar este conflicto a pesar de los numerosos intentos por detenerlo", subrayó Ayman Raqab.En sus palabras, Moscú actúa principalmente para garantizar su seguridad nacional, mientras que Zelenski insiste en unirse a la OTAN, amenazando así la profundidad estratégica de Rusia. Añadió que "la violación del alto el fuego declarado por Rusia por parte de Ucrania revela la verdadera cara del régimen de Kiev".El profesor señaló que "Zelenski tiene un interés directo en continuar la guerra, no solo para evitar compromisos políticos internos, sino también porque obtiene beneficios materiales del conflicto prolongado, utilizándolo para ejercer una presión significativa sobre los países occidentales en beneficio propio y político".Desde el Ministerio de Defensa ruso declararon un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo en conmemoración de la Victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi. Indicaron que Moscú espera que Kiev haga lo mismo. Si las Fuerzas Armadas ucranianas intentan perturbar la celebración del 81.° aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia, agregaron. En respuesta al alto el fuego, Ucrania anunció una tregua que entró en vigor a las 00:00 (hora local) del 6 de mayo. No obstante, media hora antes, las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron la ciudad de Dzhankói, causando la muerte de cinco civiles, comunicó el jefe de la república rusa de Crimea, Serguéi Aksiónov.

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