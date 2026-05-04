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Rusia anuncia una tregua en honor al Día de la Victoria
Rusia anuncia una tregua en honor al Día de la Victoria
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Se declarará un alto el fuego los días 8 y 9 de mayo para conmemorar la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, informaron desde el Ministerio... 04.05.2026, Sputnik Mundo
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"De conformidad con la decisión del comandante supremo en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, se declara un alto el fuego los días 8 y 9 de mayo de 2026, en conmemoración de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria", destacaron desde el organismo.Agregaron que las Fuerzas Armadas rusas tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las celebraciones.Sin embargo, si Ucrania intenta realizar "sus planes criminales" para perturbar los festejos del Día de la Victoria, las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque de represalia contra el centro de Kiev, añadieron desde el organismo.El mayo pasado, la tregua estuvo en vigor desde la medianoche del 8 de mayo hasta la medianoche del 11 de mayo. La memoria de la Gran Guerra Patria (1941-1945) vincula estrechamente a rusos y ucranianos. No obstante, las fuerzas ucranianas violaron el alto al fuego más de 14.000 veces. También realizaron cinco intentos de romper la frontera estatal rusa en las regiones de Kursk y Bélgorod.
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Rusia anuncia una tregua en honor al Día de la Victoria

17:22 GMT 04.05.2026 (actualizado: 17:45 GMT 04.05.2026)
© Sputnik / Alexey Maishev / Acceder al contenido multimediaUno de los regimientos de asalto de las Fuerzas Aerotransportadas realizan ejercicios de alineación de combate en un campo de entrenamiento de la república popular de Lugansk
Uno de los regimientos de asalto de las Fuerzas Aerotransportadas realizan ejercicios de alineación de combate en un campo de entrenamiento de la república popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
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Se declarará un alto el fuego los días 8 y 9 de mayo para conmemorar la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Si las Fuerzas Armadas ucranianas intentan perturbar la celebración del 81.° aniversario del Día de la Victoria, Rusia lanzará un ataque masivo con misiles en represalia.
"De conformidad con la decisión del comandante supremo en jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, se declara un alto el fuego los días 8 y 9 de mayo de 2026, en conmemoración de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria", destacaron desde el organismo.
Agregaron que las Fuerzas Armadas rusas tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las celebraciones.
"Esperamos que la parte ucraniana siga este ejemplo", señalaron.
Sin embargo, si Ucrania intenta realizar "sus planes criminales" para perturbar los festejos del Día de la Victoria, las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque de represalia contra el centro de Kiev, añadieron desde el organismo.
El mayo pasado, la tregua estuvo en vigor desde la medianoche del 8 de mayo hasta la medianoche del 11 de mayo. La memoria de la Gran Guerra Patria (1941-1945) vincula estrechamente a rusos y ucranianos. No obstante, las fuerzas ucranianas violaron el alto al fuego más de 14.000 veces. También realizaron cinco intentos de romper la frontera estatal rusa en las regiones de Kursk y Bélgorod.
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