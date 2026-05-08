https://noticiaslatam.lat/20260508/zelenski-deberia-considerar-los-riesgos-de-atacar-a-rusia-en-el-dia-de-la-victoria-opina-un-experto-1173379352.html

Zelenski debería considerar los riesgos de atacar a Rusia en el Día de la Victoria, opina un experto

Zelenski debería considerar los riesgos de atacar a Rusia en el Día de la Victoria, opina un experto

Sputnik Mundo

Volodímir Zelenski tendría que evaluar si Ucrania es capaz de asumir los riesgos de una escalada, derivados de las represalias de Rusia en caso de que Kiev... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T12:38+0000

2026-05-08T12:38+0000

2026-05-08T12:38+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

volodímir zelenski

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0e/1169422532_313:12:1019:409_1920x0_80_0_0_f4bc2eb7ef9f292efe84df7313842ee2.jpg

El analista no duda en que las Fuerzas Armadas rusas tomarán medidas de respuesta si el territorio de Rusia o infraestructuras de importancia crítica son objeto de ataques ucranianos en ese día.En cuanto al alto el fuego anunciado anteriormente por Zelenski, en palabras del bloguero, es un intento de tomar la iniciativa en el ámbito informativo. Con ello, Kiev pretende presentarse como “la parte que insiste en la paz". Por otro lado, las autoridades ucranianas buscan allanar el terreno para acusar a Moscú de negarse a cesar las hostilidades, agregó.El experto sostuvo que Ucrania buscará, sin duda, la oportunidad de infligir un daño real a Rusia con el fin de prolongar las hostilidades y seguir recibiendo apoyo externo.El 8 de mayo, las FFAA de Ucrania siguen atacando objetivos civiles en el territorio y posiciones rusas a pesar de la entrada en vigor del régimen de alto el fuego. Hasta el momento, se registró un total de 1.630 violaciones de la tregua, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia.Previamente, Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria. En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.

https://noticiaslatam.lat/20260508/no-habra-piedad-lavrov-advierte-de-graves-consecuencias-por-intentos-de-sabotear-el-dia-de-la-1173372878.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, volodímir zelenski