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Zelenski debería considerar los riesgos de atacar a Rusia en el Día de la Victoria, opina un experto
Zelenski debería considerar los riesgos de atacar a Rusia en el Día de la Victoria, opina un experto
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Volodímir Zelenski tendría que evaluar si Ucrania es capaz de asumir los riesgos de una escalada, derivados de las represalias de Rusia en caso de que Kiev... 08.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-08T12:38+0000
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El analista no duda en que las Fuerzas Armadas rusas tomarán medidas de respuesta si el territorio de Rusia o infraestructuras de importancia crítica son objeto de ataques ucranianos en ese día.En cuanto al alto el fuego anunciado anteriormente por Zelenski, en palabras del bloguero, es un intento de tomar la iniciativa en el ámbito informativo. Con ello, Kiev pretende presentarse como “la parte que insiste en la paz". Por otro lado, las autoridades ucranianas buscan allanar el terreno para acusar a Moscú de negarse a cesar las hostilidades, agregó.El experto sostuvo que Ucrania buscará, sin duda, la oportunidad de infligir un daño real a Rusia con el fin de prolongar las hostilidades y seguir recibiendo apoyo externo.El 8 de mayo, las FFAA de Ucrania siguen atacando objetivos civiles en el territorio y posiciones rusas a pesar de la entrada en vigor del régimen de alto el fuego. Hasta el momento, se registró un total de 1.630 violaciones de la tregua, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia.Previamente, Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria. En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
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Zelenski debería considerar los riesgos de atacar a Rusia en el Día de la Victoria, opina un experto
Volodímir Zelenski tendría que evaluar si Ucrania es capaz de asumir los riesgos de una escalada, derivados de las represalias de Rusia en caso de que Kiev ataque territorio ruso el 9 de mayo, declaró a Sputnik el bloguero chino Woniu keji.
El analista no duda en que las Fuerzas Armadas rusas tomarán medidas de respuesta si el territorio de Rusia o infraestructuras de importancia crítica son objeto de ataques ucranianos en ese día.
"Si Kiev tiene previsto lanzar ataques en el Día de la Victoria, Zelenski debería plantearse seriamente si Ucrania es realmente capaz de asumir los riesgos de escalada que ello conlleva", aseveró.
En cuanto al alto el fuego anunciado anteriormente por Zelenski, en palabras del bloguero, es un intento de tomar la iniciativa en el ámbito informativo. Con ello, Kiev pretende presentarse como “la parte que insiste en la paz". Por otro lado, las autoridades ucranianas buscan allanar el terreno para acusar a Moscú de negarse a cesar las hostilidades, agregó.
El experto sostuvo que Ucrania buscará, sin duda, la oportunidad de infligir un daño real a Rusia con el fin de prolongar las hostilidades y seguir recibiendo apoyo externo.
El 8 de mayo, las FFAA de Ucrania siguen atacando objetivos civiles en el territorio y posiciones rusas a pesar de la entrada en vigor del régimen de alto el fuego. Hasta el momento, se registró un total de 1.630 violaciones de la tregua
, reportó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Previamente, Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo
con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria. En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
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