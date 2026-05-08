Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260508/rusia-registra-1630-violaciones-del-alto-el-fuego-por-parte-de-ucrania-1173373937.html
Rusia registra 1.630 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
Rusia registra 1.630 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania
Sputnik Mundo
Las FFAA de Ucrania han continuado con ataques contra objetivos civiles en el territorio y posiciones rusos a pesar de la entrada en vigor del régimen de alto... 08.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-08T11:08+0000
2026-05-08T11:18+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173373329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a0ed20e791d7f7ec44b3ec6dc922bf7.jpg
De conformidad con la decisión del comandante en jefe supremo de las FFAA de Rusia, durante los días de celebración del 81.º aniversario de la Victoria, desde las 00:00 horas del 8 de mayo (21:00 GMT del 7 de mayo), todas las agrupaciones de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cesaron completamente las hostilidades y permanecieron en las líneas y posiciones previamente tomadas, indica el ente castrense.En total, la parte rusa registró 1.630 violaciones del alto el fuego, subrayan desde el ministerio.El Ejército ruso lanzó ataques contra equipamiento bélico de las tropas ucranianas, en particular los sistemas lanzacohetes múltiples, piezas de artillería y morteros, aclaran desde la Defensa de Rusia. Además, las fuerzas rusas destruyeron centros de mando y lanzamiento de las aeronaves no tripuladas, señalan.Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
https://noticiaslatam.lat/20260508/no-habra-piedad-lavrov-advierte-de-graves-consecuencias-por-intentos-de-sabotear-el-dia-de-la-1173372878.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/08/1173373329_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13e1c221e2ad3eb285f2a00faaffdc59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa

Rusia registra 1.630 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania

11:08 GMT 08.05.2026 (actualizado: 11:18 GMT 08.05.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Las FFAA de Ucrania han continuado con ataques contra objetivos civiles en el territorio y posiciones rusos a pesar de la entrada en vigor del régimen de alto el fuego, denunció el Ministerio de Defensa de Rusia en su último informe sobre la operación militar especial rusa, al registrar un total de 1.630 violaciones de la tregua.
De conformidad con la decisión del comandante en jefe supremo de las FFAA de Rusia, durante los días de celebración del 81.º aniversario de la Victoria, desde las 00:00 horas del 8 de mayo (21:00 GMT del 7 de mayo), todas las agrupaciones de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cesaron completamente las hostilidades y permanecieron en las líneas y posiciones previamente tomadas, indica el ente castrense.
En total, la parte rusa registró 1.630 violaciones del alto el fuego, subrayan desde el ministerio.

"En estas circunstancias, las fuerzas rusas respondieron de forma simétrica a las violaciones del alto el fuego por parte de Kiev", agrega el comunicado.

El Ejército ruso lanzó ataques contra equipamiento bélico de las tropas ucranianas, en particular los sistemas lanzacohetes múltiples, piezas de artillería y morteros, aclaran desde la Defensa de Rusia. Además, las fuerzas rusas destruyeron centros de mando y lanzamiento de las aeronaves no tripuladas, señalan.
Serguéi Lavrov, el ministro ruso de Exteriores - Sputnik Mundo, 1920, 08.05.2026
Defensa
"No habrá piedad": Lavrov advierte de graves consecuencias por intentos de sabotear el Día de la Victoria
10:14 GMT
Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала