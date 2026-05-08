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Rusia registra 1.630 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania

Rusia registra 1.630 violaciones del alto el fuego por parte de Ucrania

Sputnik Mundo

Las FFAA de Ucrania han continuado con ataques contra objetivos civiles en el territorio y posiciones rusos a pesar de la entrada en vigor del régimen de alto... 08.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-08T11:08+0000

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De conformidad con la decisión del comandante en jefe supremo de las FFAA de Rusia, durante los días de celebración del 81.º aniversario de la Victoria, desde las 00:00 horas del 8 de mayo (21:00 GMT del 7 de mayo), todas las agrupaciones de tropas rusas en la zona de la operación militar especial cesaron completamente las hostilidades y permanecieron en las líneas y posiciones previamente tomadas, indica el ente castrense.En total, la parte rusa registró 1.630 violaciones del alto el fuego, subrayan desde el ministerio.El Ejército ruso lanzó ataques contra equipamiento bélico de las tropas ucranianas, en particular los sistemas lanzacohetes múltiples, piezas de artillería y morteros, aclaran desde la Defensa de Rusia. Además, las fuerzas rusas destruyeron centros de mando y lanzamiento de las aeronaves no tripuladas, señalan.Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo con motivo de la celebración de la Victoria en la Gran Guerra Patria.En respuesta, Ucrania declaró su propia tregua, que debía entrar en vigor a las 00:00 horas (hora de Moscú) del 6 de mayo. Sin embargo, pese al anuncio, las tropas ucranianas continuaron lanzando ataques.

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