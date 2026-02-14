Mundo
https://noticiaslatam.lat/20260214/tijuana-apuesta-por-lo-local-ante-la-incertidumbre-de-eeuu--1171379724.html
Tijuana apuesta por lo local ante la incertidumbre de EEUU
Tijuana apuesta por lo local ante la incertidumbre de EEUU
Autoridades locales y empresarios cerraron filas en "Tijuana Competitiva", un esfuerzo que busca apostar por lo local ante un contexto de incertidumbre... 14.02.2026, Sputnik Mundo
Fronteriza con San Diego, California, la ciudad de Tijuana, Baja California (norte), es hoy por hoy uno de los epicentros económicos más importantes no solo del estado sino de México, al ser una de las líderes en exportaciones hacia EEUU que, en 2024, sumaron 32.882 millones de dólares. En un contexto de incertidumbre política y económica debido a la política arancelaria impulsada desde Washington, autoridades locales y empresarios acordaron mantener y acrecentar las inversiones en la ciudad que, según cifras oficiales, alberga más de 600 empresas exportadoras. Desde el Centro Ámbar, en Tijuana, el presidente municipal de la ciudad fronteriza, Ismael Burgueño, presentó la iniciativa "Tijuana Competitiva", que aglutina a los sectores público y privado para generar una imagen "sólida, confiable y atractiva ante México y el mundo". De acuerdo con Burgueño, la iniciativa se basa en cinco ejes: Lista para lo que venga en el T-MEC La ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, está lista para cualquier escenario que venga en materia económica ante la revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). A pregunta expresa de Sputnik, Burgueño señaló que su Gobierno sigue de cerca las negociaciones encabezadas por las autoridades federales, las cuales, dijo, están realizando un buen trabajo. "Vamos a seguir nosotros estas negociaciones. Yo confío plenamente en la capacidad que tiene nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum)] con el secretario de Economía [Marcelo Ebrard]", apuntó. Sin temor a los aranceles de EEUU Siendo la única ciudad que tiene un aeropuerto transfronterizo, Tijuana está hoy por hoy lista para cualquier escenario económico. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Montejo, la ciudad —que tiene más de 1,9 millones de habitantes, se está preparando para cualquier diálogo con Estados Unidos en el marco del T-MEC. "Hemos visto afectadas algunas industrias que consumen mucho acero y aluminio", indicó el funcionario, quien apuntó que ya ha habido acercamientos con las autoridades federales para aminorar las afectaciones. De acuerdo con Montejo, si bien Tijuana ha tenido afectaciones por los aranceles en algunos rubros, la ciudad ha crecido en turismo médico. Pese al avance, apuntó que la política arancelaria de Washington y las tensiones con China, han generado que aumente el nivel de desempleo.Una apuesta muy focalizada El titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Carlos Jaramillo, aseveró que el sector empresarial cierra filas con el Gobierno local y federal ante los amagos arancelario y económicos de Washington."Tijuana ha vividoido diferentes ciclos económicos y esto no es la excepción", sentenció Jaramillo.
tijuana
eeuu
méxico
© Sputnik / Daniela Díaz
Daniela Díaz
Desde México
Autoridades locales y empresarios cerraron filas en "Tijuana Competitiva", un esfuerzo que busca apostar por lo local ante un contexto de incertidumbre económica desde Estados Unidos.
Fronteriza con San Diego, California, la ciudad de Tijuana, Baja California (norte), es hoy por hoy uno de los epicentros económicos más importantes no solo del estado sino de México, al ser una de las líderes en exportaciones hacia EEUU que, en 2024, sumaron 32.882 millones de dólares.
En un contexto de incertidumbre política y económica debido a la política arancelaria impulsada desde Washington, autoridades locales y empresarios acordaron mantener y acrecentar las inversiones en la ciudad que, según cifras oficiales, alberga más de 600 empresas exportadoras.
Desde el Centro Ámbar, en Tijuana, el presidente municipal de la ciudad fronteriza, Ismael Burgueño, presentó la iniciativa "Tijuana Competitiva", que aglutina a los sectores público y privado para generar una imagen "sólida, confiable y atractiva ante México y el mundo".
De acuerdo con Burgueño, la iniciativa se basa en cinco ejes:
1.
Simplificación y digitalización de trámites para las empresas que buscan invertir en la ciudad.
2.
Brindar seguridad y certeza jurídica.
3.
Dotar de infraestructura y movilidad.
4.
Impulsar a sectores estratégicos y diversificación económica.
5.
Desarrollo de talento acorde a las necesidades del mercado, impulsando las carreras técnicas y STEM.
Lista para lo que venga en el T-MEC

La ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, está lista para cualquier escenario que venga en materia económica ante la revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
A pregunta expresa de Sputnik, Burgueño señaló que su Gobierno sigue de cerca las negociaciones encabezadas por las autoridades federales, las cuales, dijo, están realizando un buen trabajo.

"Consideramos que, hasta el momento, ha habido muy buena comunicación", dijo el funcionario local, quien destacó la importancia de Tijuana como ciudad fronteriza.

"Vamos a seguir nosotros estas negociaciones. Yo confío plenamente en la capacidad que tiene nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum)] con el secretario de Economía [Marcelo Ebrard]", apuntó.

Sin temor a los aranceles de EEUU

Siendo la única ciudad que tiene un aeropuerto transfronterizo, Tijuana está hoy por hoy lista para cualquier escenario económico. De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Montejo, la ciudad —que tiene más de 1,9 millones de habitantes, se está preparando para cualquier diálogo con Estados Unidos en el marco del T-MEC.
"Hemos visto afectadas algunas industrias que consumen mucho acero y aluminio", indicó el funcionario, quien apuntó que ya ha habido acercamientos con las autoridades federales para aminorar las afectaciones.
De acuerdo con Montejo, si bien Tijuana ha tenido afectaciones por los aranceles en algunos rubros, la ciudad ha crecido en turismo médico. Pese al avance, apuntó que la política arancelaria de Washington y las tensiones con China, han generado que aumente el nivel de desempleo.

"Creemos que hay una crisis. La realidad es que hemos logrado mantenernos aun y cuando hay una incertidumbre", abundó.

Una apuesta muy focalizada

El titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Carlos Jaramillo, aseveró que el sector empresarial cierra filas con el Gobierno local y federal ante los amagos arancelario y económicos de Washington.

A pregunta expresa de Sputnik tras la presentación del proyecto, el líder empresarial señaló que, "con tratado o sin tratado", la ciudad fronteriza ya es un clúster esencial para el país y, dijo, la vinculación económica con EEUU no va a cambiar.

"Tijuana ha vivido diferentes ciclos económicos y esto no es la excepción", sentenció Jaramillo.
