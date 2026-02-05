https://noticiaslatam.lat/20260205/es-una-apuesta-hasta-de-seguridad-nacional-mexico-pone-la-mirada-en-la-inversion-publica-1171020711.html

"Es una apuesta hasta de seguridad nacional": México pone la mirada en la inversión pública

"Es una apuesta hasta de seguridad nacional": México pone la mirada en la inversión pública

05.02.2026

Aunque el programa presupuestal aprobado para este año ya contemplaba una inversión de 2,5% del PIB, la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por una inversión adicional de 722.000 millones de pesos (41.668 millones de dólares).El nuevo Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 incluye recursos públicos y privados para ocho sectores estratégicos, en el cual, el 54% de los recursos se destinarán al ámbito energético:Asimismo, este 4 de febrero, autoridades federales y líderes empresariales se reunieron en el Museo Nacional de Antropología en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en donde la mandataria mexicana llamó a sector a confiar en el país. En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, José Medina Mora Icaza, aseveró que el sector tiene el compromiso de apostar por la inversión nacional en el marco del Plan México.¿Cuál es la meta?El hecho de que el Gobierno de México ponga énfasis en la inversión pública en los sectores anunciados corresponde a una apuesta que podría ir ligada, incluso, a la seguridad nacional, consideró el doctor en Economía Oscar Rojas en entrevista con Sputnik. Y es que, explicó, el actual contexto geopolítico ha orillado a las naciones a reforzar su economía interna. De acuerdo con el analista, la inversión adicional anunciada por el Gobierno mexicano deja en claro que si no hay una soberanía económica global, no hay otras posibilidades de preservar la autonomía y las decisiones democráticas de un pueblo.Al respecto, el economista y doctor en Filosofía Josafat Hernández Cervantes indicó que esta apuesta "es muy buena como una salida para reducir la dependencia del comercio con los Estados Unidos". Oportunidad de generar mayor soberanía industrialHernández Cervantes agregó que, en el actual contexto internacional enmarcado por las agresivas políticas arancelarias de EEUU, el tema de generar crecimiento económico en lo interno es muy estratégico para todas las naciones, pues "están prácticamente aniquilando la etapa del libre comercio". En el caso específico de México, recordó, este 2026 será un año clave, debido a que se revisará el T-MEC, el tratado comercial entre México, EEUU y Canadá, lo que puede causar inestabilidad e incertidumbre en los países. Por ello, la estrategia de apostar por la inversión pública es un buen paso. Rojas abundó que la inversión pública es esencial también dentro del Plan México y los Polos de Bienestar, porque esto genera mercados más dinámicos, mayores variedades de procesos económicos como la aparición de pequeñas y medianas empresas. "Es decir, pone un terreno económico fértil para nuevas actividades económicas", destacó."Y no solamente se trata del crecimiento por el crecimiento, sino de la calidad de los trabajos y de la productividad social. Eso obviamente impacta en la calidad de vida de las familias", apuntó.Sobre la importancia que el Gobierno de México le ha dado al sello de "Hecho en México", el economista indicó que esta estrategia es también importante, porque cuando las empresas pertenecen en mercado interno de una nación, "lo que generan es que este efecto multiplicador". "Se está operando dentro de ese mercado y no como en el modelo neoliberal en el que, por ejemplo, las empresas se van a otros países. Cuando la ganancia se queda en el mismo mercado, lo que ocurre es un círculo virtuoso", finalizó Rojas.

