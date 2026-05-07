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Alerta viajera: los aeropuertos se están quedando sin combustible por el conflicto en Oriente Medio

Alerta viajera: los aeropuertos se están quedando sin combustible por el conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

La confrontación en Oriente Medio comienza a generar efectos directos en la aviación internacional, ante indicios de escasez de combustible en algunos de los... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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El director ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, advirtió que varios centros aeroportuarios ya presentan dificultades para abastecer de combustible a las aeronaves, lo que podría alterar la operación de vuelos a nivel global.Uno de los primeros casos se registró en la última semana de abril, cuando un vuelo de la aerolínea alemana con destino a Ciudad del Cabo no pudo repostar tras aterrizar, lo que obligó a modificar su itinerario.El avión, un Boeing 787 con capacidad para 290 pasajeros, tuvo que desviarse aproximadamente 900 millas (poco más de 1.448 kilómetros) hacia Windhoek, capital de Namibia (suroccidente de África), para cargar combustible antes de retomar su ruta.Posteriormente, la aeronave regresó a Sudáfrica y completó su trayecto de casi 8.000 millas (12.874 kilómetros) hacia Fráncfort, principal centro de operaciones de Lufthansa.Spohr indicó que la compañía ya trabaja en planes para incluir escalas programadas de repostaje en rutas hacia Asia y África, ante el riesgo de que la escasez se generalice.El directivo señaló que, aunque actualmente no existe una crisis inmediata, proveedores y gobiernos han advertido que el suministro de combustible solo está garantizado para las próximas seis semanas.Esta situación complica la planificación de vuelos más allá de mediados de junio, en un contexto de alta volatilidad en el mercado energético.Según reportó The Telegraph, Lufthansa ya ha recortado 20.000 vuelos de corta distancia de su programación de verano debido al aumento en los precios del combustible, que se han más que duplicado tras el cierre del estrecho de Ormuz.El medio británico también informó que la aerolínea ha comenzado a retirar aviones antiguos, congelar contrataciones y revisar sus prioridades de gasto para enfrentar el encarecimiento operativo.En este contexto, Spohr hizo un llamado a la Unión Europea para permitir el uso de combustible estadounidense Jet A en aeropuertos europeos, con el objetivo de reforzar el suministro.Asimismo, Lufthansa impulsa la flexibilización de normas que restringen el transporte de combustible adicional en los propios aviones, una práctica que podría aliviar la presión en rutas cortas.Mientras tanto, autoridades británicas y empresas del sector turístico han señalado que, aunque no existe una escasez generalizada por ahora, la industria se prepara para un "verano de incertidumbre" ante la evolución del conflicto y sus repercusiones energéticas.

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