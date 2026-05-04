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El conflicto en Oriente Medio cobra su primera aerolínea y es de EEUU
El conflicto en Oriente Medio cobra su primera aerolínea y es de EEUU
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Spirit Airlines se declaró recientemente en quiebra luego de no lograr el apoyo de sus acreedores para un plan de rescate por parte del Gobierno de EEUU. 04.05.2026, Sputnik Mundo
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La quiebra de la aerolínea de bajo costo se da luego de que se duplicaran los precios de los combustibles para aviación, producto de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que derivó en el cierre parcial del estrecho de Ormuz.De acuerdo con reportes de medios locales, Spirit Airlines contaba con alrededor de 7.500 empleados, que tras la quiebra de la empresa pasarán a engrosar las filas del desempleo."La guerra de Irán está sacudiendo los cimientos del mercado petrolero", afirma un medio. Asimismo, la desaparición de Spirit Airlines complicará también la conexión de EEUU principalmente con América Latina y el Caribe, pues la aerolínea tenía vuelos directos a puntos de México, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros países.Citados por medios, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, aseveró que el Gobierno de EEUU no está interesado en el rescate de las aerolíneas de bajo costo que se encuentren en crisis debido al alza acelerada del precio de los combustibles.Fundada en 1992, Spirit Airlines fue una de las aerolíneas pioneras en implementar el modelo de bajo costo en el mercado estadounidense. De acuerdo con datos oficiales recopilados por medios locales, tan solo entre febrero de 2025 y marzo de este año, más de 28 millones de pasajeros volaron con la empresa, la cual era la novena aerolínea más grande del país norteamericano."Estamos agradecidos a nuestro implacable equipo Spirit por su tremendo esfuerzo durante nuestra reestructuración", añadió la empresa en su comunicado. "Han brindado incansablemente una opción segura, asequible y galardonada para el público viajero", finalizó.
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El conflicto en Oriente Medio cobra su primera aerolínea y es de EEUU

06:52 GMT 04.05.2026
© AP PhotoSpirit Airlines.
Spirit Airlines. - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
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Spirit Airlines se declaró recientemente en quiebra luego de no lograr el apoyo de sus acreedores para un plan de rescate por parte del Gobierno de EEUU.
La quiebra de la aerolínea de bajo costo se da luego de que se duplicaran los precios de los combustibles para aviación, producto de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que derivó en el cierre parcial del estrecho de Ormuz.

"El aumento repentino y sostenido de los precios del combustible en las últimas semanas finalmente nos ha dejado sin otra alternativa que llevar a cabo una liquidación ordenada de la sociedad. Sostener el negocio requiere cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y podría no adquirir. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros queríamos", anunció la empresa en un comunicado.

De acuerdo con reportes de medios locales, Spirit Airlines contaba con alrededor de 7.500 empleados, que tras la quiebra de la empresa pasarán a engrosar las filas del desempleo.
"La guerra de Irán está sacudiendo los cimientos del mercado petrolero", afirma un medio.
Buques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz, sábado 18 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 30.04.2026
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"La guerra de Irán está sacudiendo los cimientos del mercado petrolero", afirma un medio
30 de abril, 08:53 GMT
Asimismo, la desaparición de Spirit Airlines complicará también la conexión de EEUU principalmente con América Latina y el Caribe, pues la aerolínea tenía vuelos directos a puntos de México, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros países.
Citados por medios, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, aseveró que el Gobierno de EEUU no está interesado en el rescate de las aerolíneas de bajo costo que se encuentren en crisis debido al alza acelerada del precio de los combustibles.
Fundada en 1992, Spirit Airlines fue una de las aerolíneas pioneras en implementar el modelo de bajo costo en el mercado estadounidense.
De acuerdo con datos oficiales recopilados por medios locales, tan solo entre febrero de 2025 y marzo de este año, más de 28 millones de pasajeros volaron con la empresa, la cual era la novena aerolínea más grande del país norteamericano.
"Estamos agradecidos a nuestro implacable equipo Spirit por su tremendo esfuerzo durante nuestra reestructuración", añadió la empresa en su comunicado. "Han brindado incansablemente una opción segura, asequible y galardonada para el público viajero", finalizó.
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