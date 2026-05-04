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El conflicto en Oriente Medio cobra su primera aerolínea y es de EEUU

El conflicto en Oriente Medio cobra su primera aerolínea y es de EEUU

Sputnik Mundo

Spirit Airlines se declaró recientemente en quiebra luego de no lograr el apoyo de sus acreedores para un plan de rescate por parte del Gobierno de EEUU. 04.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-04T06:52+0000

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La quiebra de la aerolínea de bajo costo se da luego de que se duplicaran los precios de los combustibles para aviación, producto de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que derivó en el cierre parcial del estrecho de Ormuz.De acuerdo con reportes de medios locales, Spirit Airlines contaba con alrededor de 7.500 empleados, que tras la quiebra de la empresa pasarán a engrosar las filas del desempleo."La guerra de Irán está sacudiendo los cimientos del mercado petrolero", afirma un medio. Asimismo, la desaparición de Spirit Airlines complicará también la conexión de EEUU principalmente con América Latina y el Caribe, pues la aerolínea tenía vuelos directos a puntos de México, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, entre otros países.Citados por medios, el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, aseveró que el Gobierno de EEUU no está interesado en el rescate de las aerolíneas de bajo costo que se encuentren en crisis debido al alza acelerada del precio de los combustibles.Fundada en 1992, Spirit Airlines fue una de las aerolíneas pioneras en implementar el modelo de bajo costo en el mercado estadounidense. De acuerdo con datos oficiales recopilados por medios locales, tan solo entre febrero de 2025 y marzo de este año, más de 28 millones de pasajeros volaron con la empresa, la cual era la novena aerolínea más grande del país norteamericano."Estamos agradecidos a nuestro implacable equipo Spirit por su tremendo esfuerzo durante nuestra reestructuración", añadió la empresa en su comunicado. "Han brindado incansablemente una opción segura, asequible y galardonada para el público viajero", finalizó.

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