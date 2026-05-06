https://noticiaslatam.lat/20260506/nunca-habian-estado-tan-cerca--eeuu-e-iran-podrian-firmar-un-memorandum-para-poner-fin-al-conflicto-1173345687.html

"Nunca habían estado tan cerca": EEUU e Irán podrían firmar un memorándum para poner fin al conflicto, según medios

"Nunca habían estado tan cerca": EEUU e Irán podrían firmar un memorándum para poner fin al conflicto, según medios

Sputnik Mundo

Washington y Teherán están cerca de firmar un memorándum de una página sobre el fin del conflicto armado, informó Axios, citando fuentes. Se espera que Estados... 06.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-06T09:28+0000

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El acuerdo implicaría el compromiso de Irán a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear, que Washington levante sus sanciones y libere miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y que ambas partes levanten las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, detalla.El 28 de febrero, a las 8:00, hora de Irán, EEUU e Israel iniciaron un ataque a gran escala denominado Operación Furia Épica, según el Pentágono. La mayoría de los ataques coordinados fueron dirigidos contra la capital, Teherán, aunque también los golpes se produjeron en otras ciudades iraníes.Por su parte, Irán lanzó misiles contra Israel. También se registraron explosiones en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait, donde se encuentran bases militares estadounidenses. Según medios, en total, Teherán lanzó ataques contra 14 bases en Oriente Medio. Como consecuencia del ataque estadounidense-israelí, muchas personas civiles murieron, como el ayatolá Alí Jameneí y varios altos cargos militares.El 8 de abril, tras casi 40 días de guerra, Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar la paz. Tres días después, los negociadores de los dos países beligerantes celebraron la primera ronda del diálogo en la capital paquistaní que terminó sin acuerdo.El 21 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, extendió la tregua que expiraba el día 22 hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". La segunda ronda estaba prevista para este 22 de abril, pero no se llevó a cabo. El 1 de mayo, Trump informó en una carta al Congreso que la guerra contra Irán había terminado.

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