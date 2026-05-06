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La crisis en la aviación es el preludio de perturbaciones más severas, señala el enviado especial ruso
La crisis en la aviación es el preludio de perturbaciones más severas, señala el enviado especial ruso
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La crisis mundial de la aviación es el aviso de turbulencias mucho más fuertes en otros sectores económicos, afirmó el director del Fondo Ruso de Inversión... 06.05.2026, Sputnik Mundo
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Así comentó en una publicación del diario Financial Times, según la cual las aerolíneas de todo el mundo han cancelado en las últimas dos semanas 12.000 vuelos programados para mayo, reduciendo en dos millones el número de asientos disponibles para volar este mes.Con anterioridad, Dmítriev había advertido que el mundo se aproxima a la mayor crisis energética de la historia sin tener plena conciencia de ello.Previamente, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ya había alertado sobre la amenaza de déficit de diésel y queroseno de aviación en Europa. Por su parte, el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Willie Walsh, indicó que a finales de mayo podrían iniciarse cancelaciones de vuelos en Europa, debido a la escasez de combustible de aviación, situación que ya se vive en varios países asiáticos.La escalada del conflicto en torno a Irán ha provocado el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, arteria vital para el petróleo y el gas licuado del golfo Pérsico, y ha impactado directamente en la producción y exportación de crudo. Como resultado, la mayoría de los países del mundo enfrentan un fuerte aumento en los precios de los combustibles y productos industriales.
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La crisis en la aviación es el preludio de perturbaciones más severas, señala el enviado especial ruso
10:52 GMT 06.05.2026 (actualizado: 10:56 GMT 06.05.2026)
La crisis mundial de la aviación es el aviso de turbulencias mucho más fuertes en otros sectores económicos, afirmó el director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y representante especial del presidente ruso para la cooperación inversora internacional, Kiril Dmítriev.
"Tal como se pronosticaba, el shock aéreo global se expande con rapidez y se convierte en precursor de perturbaciones mucho más graves en otros sectores", publicó en X.
Así comentó en una publicación del diario Financial Times, según la cual las aerolíneas de todo el mundo han cancelado en las últimas dos semanas 12.000 vuelos programados para mayo, reduciendo en dos millones el número de asientos disponibles para volar este mes.
Con anterioridad, Dmítriev había advertido que el mundo se aproxima a la mayor crisis energética de la historia
sin tener plena conciencia de ello.
Previamente, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ya había alertado sobre la amenaza de déficit de diésel y queroseno de aviación en Europa. Por su parte, el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Willie Walsh, indicó que a finales de mayo podrían iniciarse cancelaciones de vuelos en Europa, debido a la escasez de combustible de aviación, situación que ya se vive en varios países asiáticos.
La escalada del conflicto en torno a Irán
ha provocado el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz
, arteria vital para el petróleo y el gas licuado
del golfo Pérsico, y ha impactado directamente en la producción y exportación de crudo. Como resultado, la mayoría de los países del mundo enfrentan un fuerte aumento en los precios
de los combustibles y productos industriales.