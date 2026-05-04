Aerolíneas mundiales reducen plazas por escasez de combustible, según medios
09:55 GMT 04.05.2026 (actualizado: 10:18 GMT 04.05.2026)
© Sputnik / Maxim Blinov / Acceder al contenido multimediaBoeing-747, el avión más grande de la empresa (imagen referencial)
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Las aerolíneas recortaron su oferta para mayo en dos millones de plazas en las últimas dos semanas ante el creciente temor a la escasez de combustible, comunica el diario 'Financial Times' (FT) que cita los datos de la empresa de análisis Cirium.
"El número total de asientos disponibles en todas las aerolíneas para mayo se redujo de 132 millones a 130 millones entre mediados y finales de abril, según las cifras", indica el periódico.
Paralelamente, las compañías aéreas han reorganizado sus redes para aliviar los cuellos de botella en las rutas internacionales.
"Ninguna aerolínea europea va a enviar un avión a Asia para captar la demanda del golfo y encontrarse luego con que está varado allí sin combustible para regresar", destacó a FT el analista de aviación John Strickland.
El experto reconoció que el precio del combustible para aviones "siempre ha sido volátil", pero en su trayectoria profesional "nunca hemos tenido un problema de escasez".
4 de mayo, 06:52 GMT
La aerolínea alemana Lufthansa canceló 20.000 vuelos entre mayo y octubre porque dejaron de ser rentables debido al encarecimiento del combustible; la estadounidense Delta Airlines redujo su red en un 3,5% en el segundo trimestre para ahorrar; y la emiratí Etihad sustituyó el Airbus A350 con capacidad para casi 400 pasajeros en la ruta de Abu Dabi a Hong Kong por un Boeing 787 que tiene entre 220 y 300 asientos.
Las exportaciones petroleras a través del estrecho de Ormuz, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) cayeron a menos del 10% de los niveles previos a la escalada bélica en torno a Irán.
A mediados de abril pasado, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, estimó que a Europa le quedaban "quizás seis semanas de combustible para aviones" y, a menos que se reabra el estrecho de Ormuz, "algunos vuelos entre ciudades podrían cancelarse" debido a esta escasez.
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