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"El Proyecto Libertad de EEUU solo significa estancamiento", dice canciller iraní
"El Proyecto Libertad de EEUU solo significa estancamiento", dice canciller iraní
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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Aragchi, aseguró que el Proyecto Libertad impulsado por Estados Unidos para movilizar a embarcaciones... 05.05.2026, Sputnik Mundo
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A través de su cuenta de X, reconoció la voluntad del Gobierno pakistaní para mantener las negociaciones entre las partes, pero aseguró que quedó demostrado que "el Proyecto Libertad es el Proyecto Estancamiento". La declaración se da después de que Emiratos Árabes Unidos denunció haber sido blanco de una ofensiva iraní.El 4 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el Proyecto Libertad. Ese mismo día, el Comando Central detalló que el apoyo militar estadounidense a esta misión incluiría destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas y 15.000 efectivos.
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"El Proyecto Libertad de EEUU solo significa estancamiento", dice canciller iraní

02:30 GMT 05.05.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaAbás Aragchi, ministro de Exteriores iraní
Abás Aragchi, ministro de Exteriores iraní - Sputnik Mundo, 1920, 05.05.2026
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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Aragchi, aseguró que el Proyecto Libertad impulsado por Estados Unidos para movilizar a embarcaciones neutrales varadas en el estrecho de Ormuz, solo complica las pláticas de paz en las que también interviene Pakistán.
A través de su cuenta de X, reconoció la voluntad del Gobierno pakistaní para mantener las negociaciones entre las partes, pero aseguró que quedó demostrado que "el Proyecto Libertad es el Proyecto Estancamiento".
La declaración se da después de que Emiratos Árabes Unidos denunció haber sido blanco de una ofensiva iraní.
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El 4 de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el Proyecto Libertad. Ese mismo día, el Comando Central detalló que el apoyo militar estadounidense a esta misión incluiría destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves, plataformas no tripuladas y 15.000 efectivos.
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