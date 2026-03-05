Mundo
La militarización de la IA en EEUU es una tendencia preocupante, advierte medio
La militarización de la IA en EEUU es una tendencia preocupante, advierte medio
El artículo invoca como disparador para su reflexión los reportes de que el Ejército estadounidense, pese al choque público con Anthropic y el posterior acuerdo con su competidor, OpenAI, habría utilizado el modelo Claude —creado precisamente por dicha compañía— para labores de inteligencia, selección de objetivos y simulaciones en ataques aéreos coordinados en Irán y operaciones en Venezuela.Esta utilización de la IA no se limita a ataques directos. El medio señala que el Departamento de Guerra de EEUU ha buscado alianzas con empresas tecnológicas líderes para realizar reconocimientos automatizados en infraestructuras críticas de China, como redes eléctricas y servicios públicos. El objetivo de estas herramientas de ciberseguridad potenciadas por IA sería identificar vulnerabilidades que pudieran ser explotadas en futuros conflictos geopolíticos.Ante esta situación, el diario afirma que la integración de la IA en escenarios de confrontación marca el inicio de una "guerra algorítmica". Al involucrar activamente a las grandes corporaciones tecnológicas en agendas militares, se eleva exponencialmente el riesgo de un uso indebido y de una pérdida de control sobre los sistemas autónomos, lo que arroja una sombra de incertidumbre sobre la gobernanza global de la seguridad tecnológica.Expertos militares consultados por el medio afirman que este uso "sin control" de la IA por parte de Washington es peligroso para los ciudadanos de todo el mundo y convierte a la tecnología en un arma que podría volverse contra la estabilidad internacional.El mayor peligro reside en una "carrera armamentista de IA" incontrolable, donde otros países se vean forzados a invertir masivamente en desarrollo militar similar, amenazando la seguridad global a largo plazo, alerta la nota.Frente a este panorama, el artículo enfatiza la urgencia del concepto de "tecnología para el bien", recordando que el uso de IA para sabotajes de infraestructura y ataques ilegales viola gravemente la ética tecnológica y la soberanía de otras naciones. La comunidad internacional ha pedido reglas vinculantes y multilaterales para frenar estos abusos, recuerda el medio, que advierte que el Ejército de EEUU está priorizando sus intereses estratégicos sobre los límites éticos.Como contraste, la nota destaca la posición de China como una potencia responsable que aboga por un enfoque centrado en el ser humano y el uso responsable de la IA en el ámbito militar. A la vez, el GT hace un llamado a la acción global conjunta para establecer una "línea roja" de seguridad que prevenga el aventurismo unilateral y asegure que la IA sea una herramienta de estabilidad y no de miedo.
El diario 'Global Times' advierte que esta tecnología, originalmente concebida para el beneficio público y la productividad privada, está siendo transformada por Washington en un instrumento de política de poder.
El artículo invoca como disparador para su reflexión los reportes de que el Ejército estadounidense, pese al choque público con Anthropic y el posterior acuerdo con su competidor, OpenAI, habría utilizado el modelo Claude —creado precisamente por dicha compañía— para labores de inteligencia, selección de objetivos y simulaciones en ataques aéreos coordinados en Irán y operaciones en Venezuela.
Esta utilización de la IA no se limita a ataques directos. El medio señala que el Departamento de Guerra de EEUU ha buscado alianzas con empresas tecnológicas líderes para realizar reconocimientos automatizados en infraestructuras críticas de China, como redes eléctricas y servicios públicos. El objetivo de estas herramientas de ciberseguridad potenciadas por IA sería identificar vulnerabilidades que pudieran ser explotadas en futuros conflictos geopolíticos.
Ante esta situación, el diario afirma que la integración de la IA en escenarios de confrontación marca el inicio de una "guerra algorítmica". Al involucrar activamente a las grandes corporaciones tecnológicas en agendas militares, se eleva exponencialmente el riesgo de un uso indebido y de una pérdida de control sobre los sistemas autónomos, lo que arroja una sombra de incertidumbre sobre la gobernanza global de la seguridad tecnológica.
Expertos militares consultados por el medio afirman que este uso "sin control" de la IA por parte de Washington es peligroso para los ciudadanos de todo el mundo y convierte a la tecnología en un arma que podría volverse contra la estabilidad internacional.
El mayor peligro reside en una "carrera armamentista de IA" incontrolable, donde otros países se vean forzados a invertir masivamente en desarrollo militar similar, amenazando la seguridad global a largo plazo, alerta la nota.
Frente a este panorama, el artículo enfatiza la urgencia del concepto de "tecnología para el bien", recordando que el uso de IA para sabotajes de infraestructura y ataques ilegales viola gravemente la ética tecnológica y la soberanía de otras naciones. La comunidad internacional ha pedido reglas vinculantes y multilaterales para frenar estos abusos, recuerda el medio, que advierte que el Ejército de EEUU está priorizando sus intereses estratégicos sobre los límites éticos.
Como contraste, la nota destaca la posición de China como una potencia responsable que aboga por un enfoque centrado en el ser humano y el uso responsable de la IA en el ámbito militar. A la vez, el GT hace un llamado a la acción global conjunta para establecer una "línea roja" de seguridad que prevenga el aventurismo unilateral y asegure que la IA sea una herramienta de estabilidad y no de miedo.
