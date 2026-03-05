https://noticiaslatam.lat/20260305/argentina-esta-abandonando-su-principio-de-neutralidad-diplomatica-advierte-especialista-1172120157.html

Argentina "está abandonando" su principio de neutralidad diplomática, advierte especialista

05.03.2026

Javier Milei viajará este 6 de marzo a Estados Unidos para participar de una cumbre de líderes latinoamericanos convocada por su par estadounidense, Donald Trump, en Miami. El encuentro reunirá a representantes de 12 países considerados "aliados" de la Casa Blanca, y se inscribe en el creciente alineamiento político y geopolítico entre el Gobierno libertario y Washington.La reunión se realizará en el complejo hotelero Trump National Doral Miami. Allí se espera la presencia de los mandatarios Javier Milei, Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasry Asfura (Honduras). A los primeros invitados el pasado 11 de febrero, se sumarán José Antonio Kast como presidente electo de Chile; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; Irfaan Ali, de Guyana; José Raúl Mulino, de Panamá, y Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago.El viaje del líder argentino no hace más que profundizar fuerte alineamiento político entre Buenos Aires y Washington en política exterior. En las últimas semanas, Milei respaldó públicamente la posición de Estados Unidos e Israel frente a Irán y reiteró que el país persa constituye "un enemigo de Argentina", en referencia a la presunta responsabilidad que le imputa su Gobierno en los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la embajada israelí en Buenos Aires, ocurridos durante la década de 1990 y que se cobraron más de un centenar de vidas.La visita llega tras el encuentro que ambos presidentes mantuvieron en enero en el Foro de Davos durante la presentación del denominado "Consejo de Paz", una iniciativa impulsada por Washington para coordinar políticas entre Gobiernos aliados en materia de seguridad internacional y resolución de conflictos.Tras su paso por Miami, Milei viajará a Nueva York para participar de la "Argentina Week", un evento organizado por el Gobierno junto a bancos y empresas estadounidenses para promover inversiones en el país. El encuentro, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de marzo, reunirá a representantes del sector financiero y de grandes compañías interesadas en oportunidades de negocios en Argentina.La agenda del evento incluye un cóctel de bienvenida encabezado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 9 de marzo, y un discurso de apertura de Milei al día siguiente. La intervención del mandatario argentino será presentada por el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, uno de los ejecutivos más influyentes del sistema financiero internacional, que ya había expresado su respaldo a la Casa Rosada.Durante la gira, el Gobierno buscará además captar financiamiento internacional para proyectos de infraestructura y privatización. Entre ellos figura el plan de concesión del sistema ferroviario Belgrano Cargas, cuya modernización demandaría inversiones cercanas a los 800 millones de dólares, según estimaciones oficiales.La agenda internacional del mandatario argentino podría incluir además una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que es "altamente probable" que el jefe de la diplomacia estadounidense viaje a Buenos Aires la próxima semana para mantener un encuentro con Milei y el canciller Pablo Quirno.Lo personal y lo político"El viaje del presidente no es una novedad en términos de lo que viene marcando el Gobierno: su alineamiento muy cerrado, muy casi hasta dogmático junto a la Casa Blanca y a Israel", dijo a Sputnik el analista internacional argentino Marcelo Montes. Según el experto, dicho respaldo no ha suscitado una respuesta simétrica desde Washington: "Hasta ahora el apoyo ha sido más simbólico que otra cosa, o a lo sumo financiero en momentos críticos para el Gobierno", afirmó.Consultado por este medio, el analista Guillermo Justo Chávez fue más contundente al señalar que "no hay beneficios tangibles para el país: hay que distinguir el interés de la República Argentina del interés de Milei". El exjefe de Gabinete de la Cancillería argentina precisó que el actual posicionamiento internacional del Gobierno responde "más a una estrategia política del presidente que a objetivos de largo plazo de la política exterior argentina".Las razones de fondoMontes consideró que detrás de ese alineamiento existen diversas hipótesis sobre los beneficios que el Gobierno espera obtener. "Hay una serie de hipótesis detrás de estos movimientos que tienen que ver con apoyo financiero, modernización de las Fuerzas Armadas y defensa de valores occidentales", explicó al analizar los objetivos estratégicos que podría perseguir la Casa Rosada.En ese marco, el analista sostuvo que la convocatoria de Trump a líderes latinoamericanos debe leerse también en clave geopolítica regional. "Estados Unidos necesita apoyos, aliados y amigos en la región", señaló, en referencia a los esfuerzos de Washington por consolidar una red de Gobiernos cercanos en América Latina ante la creciente presencia de China.

